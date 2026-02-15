Pinheiro Braathen acude al rescate de Milán-Cortina tras el fiasco de Malinin

Pinheiro Braathen se convirtió en el primer latinoamericano en ganar una medalla en Juegos Olímpicos de Invierno ( AFP )

Cuando todavía los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina no se habían recuperado del shock del impensable octavo puesto de Ilia Malinin el viernes en el patinaje artístico, el fenómeno brasileño Lucas Pinheiro Braathen se postuló como nuevo ídolo del evento este sábado con su histórico oro en el eslalon gigante.

Nunca antes Brasil y Latinoamérica habían conseguido una medalla en unos Juegos de Invierno y el esquiador nacido en Oslo hace 25 años y que representa al país de su madre desde 2024 no solo terminó con esa anomalía sino que lo hizo colgándose un oro en una de las pruebas importantes del esquí alpino y en un escenario mítico como es la pista Stelvio de Bormio.

"Escuchar el himno ha sido el mejor momento de todo lo que estoy viviendo hoy. Es un día de muchas emociones y todavía no sé ni dónde estoy", afirmó Pinheiro Braathen, al que se le quebraba la voz en las diferentes entrevistas después de su victoria.

El lunes, en el eslalon, buscará otro triunfo para confirmarse como nueva estrella de las disciplinas técnicas.

- Un número 1 eclipsado -

Este sábado escuchó con los ojos humedecidos el himno brasileño en un podio en el que estaba acompañado por dos suizos, Marco Odermatt (a 58 centésimas, plata) y Loïc Meillard (a 1 segundo y 17 centésimas, bronce).

Odermatt, número 1 mundial del esquí alpino desde hace cuatro inviernos y actualmente líder de las clasificaciones de la Copa del Mundo en descenso, supergigante y eslalon gigante, perdió este sábado la última bala que tenía en la recámara para irse de estos Juegos con una medalla de oro.

En las cuatro pruebas de su programa olímpico, la estrella suiza ha conseguido tres medallas, ya que antes de la plata de este sábado fue también plata en la combinada por equipos y bronce en el supergigante.

"Hubiera estado bien que alguna fuera de oro, pero ya tengo una en casa (la del eslalon gigante de Pekín 2022)", declaró Odermatt este sábado, haciendo en cualquier caso "un balance muy positivo" de su paso por estos Juegos.

- La revancha de Domen Prevc -

Una semana después de su decepcionante sexto puesto en la prueba de trampolín normal, el esloveno Domen Prevc se desquitó colgándose el oro en trampolín grande, un título que añade al conseguido entre medias en la prueba por equipos mixtos.

Impacto y resultados destacados en otras disciplinas de los Juegos

"Cuando la gente te dice que es imposible que consigas algo, entonces les demuestras que se equivocan ganando una medalla de oro en los Juegos Olímpicos", celebró el líder de la Copa del Mundo de saltos de esquí y campeón el mes pasado en el prestigioso Torneo de los Cuatro Trampolines.

En esa prueba de los saltos de esquí se produjo al término de la primera manga la descalificación de un competidor, el austríaco Daniel Tschofenig, debido a que su calzado superaba en cuatro milímetros la longitud autorizada.

- Karlsson, sin triplete -

En el esquí de fondo, la sueca Frida Karlsson se quedó con la miel en los labios de un nuevo oro y tuvo que conformarse con la plata en la prueba femenina de relevo por equipos 4x7,5 km, donde Noruega fue la triunfadora.

Karlsson, campeona en estos Juegos en esquiatlón y en los 10 km libres, no acudió luego a su conferencia de prensa por una indisposición.

También triunfó Noruega en el esprint femenino 7,5 km de biatlón, con oro para Maren Kirkeeide, mientras que la australiana Jakara Anthony venció en los moguls dobles paralelos del esquí acrobático, la austríaca Janine Flock en el skeleton y el estadounidense Jordan Stolz en los 500 metros del patinaje de velocidad.

En la última prueba del día, el neerlandés Jens van 'T Wout se impuso en los 1.500 metros del patinaje short-track y sumó su segundo título de esta quincena olímpica.

