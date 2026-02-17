Vuelta Ciclista Independencia será más flexible en su trazado en su edición 2026

La Vuelta Ciclista Independencia Nacional tendrá menos kilometraje, pero sin carecer de la intensidad que marca esta tradicional competencia que celebra la fecha independendista dominicana.

El próximo 24 se dará el banderazo de salida de la primera etapa de esta edición 47, que definirá la preselección nacional para los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Para esta ocasión serán seis y no siete etapas como de costumbre se han realizado por años y además el kilometraje también ha sido reducido. En 2025 fue de 865.5 kilómetros.

Competirán 144 pedalistas repartidos en 24 equipos, 14 de ellos internacionales, según se informó ayer durante la rueda de prensa realizada en el Ministerio de Deportes y Recreación.

El encuentro fue encabezado por el ministro Administrativo de la Presidencia Andrés Bautista, quien es el presidente del Comité Organizador; el ministro de Deportes, Kelvin Cruz; el presidente del Comité Olímpico Dominicano, Garibaldy Bautista y el presidente de la Federación Dominicana de Ciclismo, Jorge Blas.

"Suena fácil, pero durar tantos años para impulsar el ciclismo en este país, creo que es una hazaña que debe de merecer el apoyo del empresariado, del Gobierno y de todos aquellos que creen en el futuro en el país y en una juventud sana", dijo Bautista, un expresidente de la Asociación de Ciclismo de Moca.

"Este es un evento que paraliza todo el país. Es el evento de ciclismo más importante de República Dominica", agregó Cruz.

Apoyan el Ministerio Administrativo de la Presidencia, el Ministerio de Deportes, Banreservas, Seaboard y Comedores Económicos.

José Bautista, expresidente de Fedoci y Fernando Geraldino, ejecutivo de la empresa Seaboard, también estuvieron presentes en el encuentro.

Se unen en el apoyo y colaboración del tour, la Comisión Militar y Policial del Ministerio de Obras Públicas, Sistema 911, Digesset, Politur y el Comité Olímpico Dominicano.

"Este es un evento mayor, 47 años recorriendo todo el país", dijo Blas Díaz. "Es el evento deportivo de carácter internacional más longevo que tiene la República Dominicana que se ha mantenido a través de los años". Eso ha sido posible por los dirigentes que ha tenido la Federación.

El dirigente valoró el aporte del presidente Luis Abinader por el aporte realizado durante la pandemia "cuando el mundo estaba cerrado". En ese caso, el presidente envió "un mensaje al mundo con la Vyuelta Indpeendencia saliendo del Palacio Nacional".

Fruto de eso se realizaron campeonatos continentales por la estructura que mostró República Dominicana en ese período marcado por el coronavirus.

Este año el Servicio Nacional de Salud brindará el cuidado de los atletas, así como las alcaldías donde llegará el recorrido del tour.

Las etapas Las seis etapas del tour pedalístico registran 836 kilómetros en total y se correrá desde el 24 de febrero 24 al 1 de marzo. Todas las salidas serán a las 9:00 a.m. Santo Domingo-San Pedro de Macorís-La Romana (117 kilómetros) Santo Domingo-Baní, Circunvalación, Santo Domingo (153 km) Santo Domingo-Rancho Arriba, San José de Ocoa (158 km) Circuito Parque Mirador Sur (140km) Santo Domingo-Circunvalación Santo Domingo Norte (138 km) Circuito área monumental de Santiago (131 km)