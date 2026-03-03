×
Versión Impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Milano Cortina 2026
Milano Cortina 2026

Alejandra Aybar y Felipe Vicini portan la antorcha de Milano Cortina 2026

El relevo de la antorcha forma parte de las actividades oficiales previas a la celebración de los juegos

La participación de ambos en el recorrido simboliza el avance del deporte inclusivo

    Expandir imagen
    Alejandra Aybar y Felipe Vicini portan la antorcha de Milano Cortina 2026
    Alejandra Aybar y Felipe Vicini portan la antorcha de los Juegos Paralímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 durante el relevo celebrado en Cortina d´Ampezzo. (FUENTE EXTERNA)

    La atleta dominicana Alejandra Aybar y el empresario y promotor deportivo Felipe Vicini participaron este martes en el recorrido oficial de la antorcha de los Juegos Paralímpicos de Invierno Milano Cortina 2026, al portar la llama paralímpica durante el tramo celebrado en Cortina d´Ampezzo.

    De acuerdo con una nota de prensa, Aybar, atleta paralímpica de natación y miembro del programa Creando Sueños Olímpicos (Creso), fue la primera en realizar su recorrido de 100 metros, dando apertura a la participación dominicana en esta significativa ceremonia.

    De su lado, Felipe Vicini, presidente de Creso, fue el cuarto portador de la antorcha en el tramo correspondiente, ratificando su compromiso con el desarrollo del movimiento olímpico y paralímpico dominicano.

    Expandir imagen
    Infografía
    Alejandra Aybar porta la antorcha de los Juegos Paralímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 durante su recorrido en Cortina d´Ampezzo. (FUENTE EXTERNA)

    El relevo de la antorcha forma parte de las actividades oficiales previas a la celebración de los juegos, que reunirán a los mejores atletas paralímpicos del mundo en una cita que promueve la resiliencia humana, el alto rendimiento y los valores universales del deporte.

    RELACIONADAS

    Avance del deporte inclusivo

    • La participación de ambos en el recorrido simboliza el avance del deporte inclusivo y el fortalecimiento de una visión que apuesta por la excelencia, la igualdad de oportunidades y la superación personal.

    El "Torch Relay", encabezado por el presidente del International Paralympic Committee (IPC), Andrew Parsons, reunió a atletas, autoridades y líderes del movimiento paralímpico internacional en una jornada cargada de simbolismo, inclusión y espíritu deportivo, indica el comunicado.

    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.