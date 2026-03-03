Alejandra Aybar y Felipe Vicini portan la antorcha de Milano Cortina 2026

Alejandra Aybar y Felipe Vicini portan la antorcha de los Juegos Paralímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 durante el relevo celebrado en Cortina d´Ampezzo. ( FUENTE EXTERNA )

La atleta dominicana Alejandra Aybar y el empresario y promotor deportivo Felipe Vicini participaron este martes en el recorrido oficial de la antorcha de los Juegos Paralímpicos de Invierno Milano Cortina 2026, al portar la llama paralímpica durante el tramo celebrado en Cortina d´Ampezzo.

De acuerdo con una nota de prensa, Aybar, atleta paralímpica de natación y miembro del programa Creando Sueños Olímpicos (Creso), fue la primera en realizar su recorrido de 100 metros, dando apertura a la participación dominicana en esta significativa ceremonia.

De su lado, Felipe Vicini, presidente de Creso, fue el cuarto portador de la antorcha en el tramo correspondiente, ratificando su compromiso con el desarrollo del movimiento olímpico y paralímpico dominicano.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/03/whatsapp-image-2026-03-03-at-24304-pm-761726e4.jpeg Alejandra Aybar porta la antorcha de los Juegos Paralímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 durante su recorrido en Cortina d´Ampezzo. (FUENTE EXTERNA)

El relevo de la antorcha forma parte de las actividades oficiales previas a la celebración de los juegos, que reunirán a los mejores atletas paralímpicos del mundo en una cita que promueve la resiliencia humana, el alto rendimiento y los valores universales del deporte.

Avance del deporte inclusivo

La participación de ambos en el recorrido simboliza el avance del deporte inclusivo y el fortalecimiento de una visión que apuesta por la excelencia, la igualdad de oportunidades y la superación personal.

El "Torch Relay", encabezado por el presidente del International Paralympic Committee (IPC), Andrew Parsons, reunió a atletas, autoridades y líderes del movimiento paralímpico internacional en una jornada cargada de simbolismo, inclusión y espíritu deportivo, indica el comunicado.