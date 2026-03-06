Milán-Cortina abre sus Juegos Paralímpicos, Rusia regresa entre abucheos

Una foto proporcionada por OIS/COI muestra a los atletas de la Federación Rusa con Anastasiia Bagiian y Aleksei Bugaev durante el desfile de atletas en la Ceremonia de Apertura en la Arena de Verona en los Juegos Paralímpicos de Invierno Milano Cortina 2026, Verona, Italia, el 6 de marzo de 2026. ( EFE )

Rusia desfiló con su bandera en la ceremonia de apertura de los Juegos Paralímpicos de Invierno de Milán-Cortina, este viernes, y sus deportistas fueron abucheados por un sector del público, como protesta ante una medida que ha generado gran controversia.

Fueron cuatro los integrantes de la delegación rusa que hacia las 21h00 locales (20h00 GMT) participaron en el desfile de estos Juegos en el anfiteatro romano de la Arena de Verona, unos minutos después de los de Bielorrusia, que también regresan con sus símbolos nacionales.

Hubo abucheos para recibir a los rusos, constató un periodista de la AFP en el lugar, mientras que se aplaudió sonoramente a Ucrania, cuya enseña fue portada por dos voluntarios ya que su Comité Paralímpico había decidido boicotear este acto como protesta por la presencia de los símbolos de Rusia y Bielorrusia.

Solidarizándose con Ucrania, otros seis países europeos también decidieron boicotear esta ceremonia: República Checa, Polonia, Finlandia, Estonia, Letonia y Lituania.

En el ámbito político también se han producido bajas significativas ante este acto, como rechazo a la presencia de los símbolos rusos, principalmente el comisario de Juventud y Deportes de la Unión Europea (UE) o diversos gobiernos como los de Francia y Reino Unido, que no enviaron representación.

"El CPI respeta la decisión", declaró el jueves a la AFP el Comité Paralímpico Internacional (CPI) ante estos boicots simbólicos a las ceremonias.

El boicot anunciado por diversos países se limita a las ceremonias y a la representación política, no a la competición como tal, donde ningún país ha renunciado a participar.

La presencia en estos Paralímpicos de rusos y bielorrusos con su bandera y sus símbolos, y no como integrantes de una delegación neutral, es la gran novedad de este evento, que supone un paso simbólico y significativo hacia la reintegración deportiva de estas dos naciones.

Ese regreso de Rusia y Bielorrusia fue votado en la asamblea general del CPI de septiembre.

El himno de Rusia no suena en un cónclave olímpico o paralímpico desde 2014, primero debido a los escándalos de dopaje y luego a la invasión de Ucrania desde 2022.

- Renuncia de última hora -

El otro aspecto geopolítico que marca la apertura paralímpica es la guerra en Oriente Medio.

Unas horas antes del acto, la actualidad marcó la jornada con la renuncia al evento del único deportista paralímpico iraní que iba a participar en estos Juegos. Aboulfazl Khatibi Mianaei, de 23 años, ya presente en Pyeongchang 2018 y Pekín 2022, tenía previsto disputar dos pruebas de paraesquí de fondo, pero la guerra en su país le impidió llegar.

En su discurso de la ceremonia, el brasileño Andrew Parsons, presidente del Comité Paralímpico Internacional, habló de la situación actual del mundo.

"Hace cuatro años dije que estaba horrorizado por lo que pasaba en el mundo. Desgraciadamente, la situación no ha mejorado", afirmó.

"En un mundo en el que algunos países son más conocidos por el nombre de sus dirigentes, prefiero conocerlos por sus deportistas. El deporte ofrece al mundo otra perspectiva. Los Juegos Paralímpicos brindan algo diferente. Aquí las diferencias no son motivos de separación, sino de fortaleza", añadió.

- Tres sedes, 55 países -

Con la presencia del presidente italiano Sergio Mattarella, muy aplaudido, y la jefa del gobierno Giorgia Meloni, la ceremonia de apertura empezó hacia las 20h00 locales (19h00 GMT) con un espectáculo de luz y sonido bajo el tema "La vida en movimiento", animado principalmente por Stewart Copeland, baterista del grupo británico The Police.

Hacia las 21h20 (20h20 GMT), Mattarella declaró abiertos los Juegos, uno de los momentos simbólicos de cada ceremonia de apertura.

Después la bandera paralímpica fue izada y se procedió al encendido simultáneo de los dos pebeteros, en Milán y Cortina d'Ampezzo.

El número de naciones representadas durante los diez días de competición, en las seis disciplinas, pasa de 56 a 55 tras la baja de Irán.

El evento se extenderá 10 días y tendrá tres zonas de competición, Milán (parahockey sobre hielo), Cortina d'Ampezzo (paraesquí alpino, parasnowboard, paracurling en silla de ruedas) y Val di Fiemme (paraesquí de fondo y parabiatlón).