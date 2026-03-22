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Natalia Linares
Natalia Linares

La colombiana Natalia Linares logra el bronce del mundial bajo techo en salto de longitud

La portuguesa Agate de Sousa conquistó la medalla de oro

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    La colombiana Natalia Linares logra el bronce del mundial bajo techo en salto de longitud
    La medallista de bronce Natalia Linares, de Colombia, celebra en el podio del salto de longitud femenino en el Campeonato Mundial de Atletismo en Pista Cubierta en el Kujawsko-Pomorska Arena Torun, en Torun, Polonia, el 22 de marzo de 2026. (EFE/EPA/ADAM WARZAWA)

    La colombiana Natalia Linares ganó la medalla de bronce en la prueba de salto de longitud del Mundial de atletismo bajo techo, este domingo en Torun (Polonia) en una prueba que dominó la portuguesa Agate de Sousa, con una marca de 6,92 en su quinto intento.

    Linares subió al tercer escalón del podio con un salto de 6,80 metros, su mejor marca de la temporada. La plata se la llevo la italiana Larissa Iapichino (6,87 m).

    La atleta colombiana suma esta medalla al bronce que logró también en el Mundial de Atletismo al aire libre, en septiembre en Tokio.

    Linares lideró la prueba en las dos primeras rondas con un salto de 6,79 m y otro de 6,80 m, pero De Sousa se hizo con el liderato en el tercer turno con un intento de 6,82 m.

    En la quinta ronda Iapichino saltó hasta los 6,84 m para situarse segunda, mientras que De Sousa alcanzaba los 6,92 m que le dieron el oro.

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