La japonesa Sakamoto se retira con un cuarto oro mundial en patinaje artístico

Kaori Sakamoto, de Japón, participa en el programa libre femenino durante el Campeonato Mundial de Patinaje Artístico ISU 2026 en Praga, República Checa, el 27 de marzo de 2026. ( EFE/EPA/MARTIN DIVISEK )

La japonesa Kaori Sakamoto, subcampeona olímpica el pasado mes en Milán, puso punto final a su carrera conquistando un cuarto título en la prueba femenina individual del Mundial de patinaje artístico, este viernes en Praga.

En su adiós al hielo, la patinadora de 25 años, ya campeona mundial en 2022, 2023 y 2024, brindó una actuación llena de elegancia y carisma con un medley de canciones de Edith Piaf, que le valió 158,97 puntos.

En el conjunto de los dos programas (el corto del miércoles y el libre de este viernes), Sakamoto sumó 238,28 puntos y mejoró así su récord personal.

Su compatriota Mone Chiba se colgó la medalla de plata, mientras que la belga Nina Pinzarrone dio la sorpresa al llevarse el bronce.

No acudió a esta cita en la capital de la República Checa la estadounidense Alysa Liu, ganadora del Mundial el año pasado y del oro olímpico el mes pasado.

También este viernes tuvo lugar el programa rítmico de la danza sobre hielo y allí los franceses Guillaume Cizeron y Laurence Fournier Beaudy, campeones olímpicos de la prueba, dominaron y dieron un paso importante hacia el título mundial.

Los franceses batieron su récord de la temporada con 92,74 puntos gracias a su programa inspirado en el célebre éxito de Madonna, "Vogue".

Antes de la danza libre, prevista para el sábado, cuentan con una ventaja bastante cómoda de más de seis puntos sobre sus perseguidores, los canadienses Piper Gilles y Paul Poirier (86,45), medallistas de bronce en los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina el mes pasado.

"Estamos contentos de lograr un 'season best'. Hemos sentido que fue una mejor actuación que el resto de la temporada. Teníamos ganas de ofrecer un bonito espectáculo al público y realmente hemos sentido esa energía", reaccionó Cizeron.

La tercera plaza está ocupada provisionalmente por los británicos Lilah Fear y Lewis Gibson (85,89 puntos).

Campeones olímpicos hace mes y medio, Cizeron y Fournier Beaudry partían ya como favoritos, máxime cuando sus principales rivales, los estadounidenses Madison Chock y Evan Bates, prefirieron renunciar a esta competición.

En caso de victoria, Cizeron conquistaría una sexta corona mundial tras las cinco logradas con su antigua compañera, Gabriella Papadakis (2015, 2016, 2018, 2019 y 2022).

Para Laurence Fournier Beaudry, en cambio, sería la primera.