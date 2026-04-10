No es necesariamente su vocación, pero la tenismesista dominicana Yasiris Ortiz, integrante de la selección nacional, ya tiene un lugar en otro escenario: el cine.

La atleta, nativa de Bayaguana (Monte Plata), que se prepara para competir en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, participó en la película Marty Supreme (nominada al Oscar), un drama deportivo centrado en el tenis de mesa y protagonizado por Timothée Chalamet.

"Fui una de las atletas participando en la película de Marty Supreme", cuenta Ortiz, poco antes de un partido del Campeonato Centroamericano y del Caribe de tenis de mesa, que se disputa en el Pabellón de ese deporte en el Parque del Este.

Su presencia ganó notoriedad en Estados Unidos al ser entrevistada en el noticiero Noticias Telemundo.

El contacto

Su llegada al proyecto se produjo a partir de una convocatoria dirigida a jugadores de alto nivel.

"La producción buscaba tenismesistas profesionales y uno de mis mentores compartió el link conmigo. Así fue como supe de la oportunidad", explica.

Las audiciones y grabaciones se realizaron en Nueva York, donde la dominicana reside. Aunque no tuvo un contacto cercano, sí coincidió con el actor principal.

"Me siento muy orgullosa de haber representado a República Dominicana y a la selección de tenis de mesa", dijo la atleta. "Me sentí muy contenta de estar en se proyecto"., señala Ortiz, graduada de Ingeniería de Sistemas con honores en The City College of New York, tras iniciar sus estudios en el Bronx Community College.

¿Será actriz?

Ella no aparecerá en los créditos. Ella realiza una aparición especial dentro del entorno competitivo del tenis de mesa, lo que sería como una aparición especial (o cameo, como se conoce).

La actuación, en realidad, no está en su agenda. Su papel "definitivamente no como actriz" le abre una puerta, pero sí a su trabajo que realiza en Nueva York donde lleva su deporte a el Bronx, donde reside.

La ingeniera abrió su compañía dedicada al tenis de mesa "Spin and Learn". "No soy actora, pero quise aplicar para el proyecto porque se trataba tenis de mesa".

Antes de abrir su academia, tomó parte en el Club Cultural Dominicano, en Washington Heights. Esa fue la primera comunidad que encontró de dominicanos ligados al tenis de mesa.

Ocurrió cuando llegó allí en el año 2016. "Me ayudaron con la parte de seguir jugando torneos, pero hoy día tengo mi propia compañía", señala.

Otro punto de vista

Aun cuando carece de una ubicación, le ofrece el servicio del tenis de mesa a diferentes escuelas, en total "unas 45 ó más y va mejorando la demanda de escuelas y centros comunitarios que nos piden el programa".

Como en República Dominicana allá también se ven en las escuelas "los deportes tradicionales", como baloncesto y también fútbol. "La visión para mí fue cuando empecé como entrenadora que pude desarrollar niños que aprendieran del tenis de mesa".

Fue así que un día le llegó la idea de hacer crecer el programa y crear ligas y torneos en los que participen las escuelas. Pasó entonces a "recultar a otros entrenadores".

Ahora unas "13 escuelas" están en el programa, el cual también lo extendió a la comunidad.

Algunos logros de Yasiris - Medalla de bronce centroamericano en equipos, El Salvador 2023 - Campeona del Caribe de Mayores 3 medallas de otro en individual, doble femenino y equipos - Campeona Campeonato del Caribe Juvenil, 3 medallas de oro en individual, dobles y equipos. - SubCampeona individual del Caribe Superior 2016. - Campeona Individual Femenino del Caribe Superior 2018. - Campeona juegos centroamericanos universitarios, panama 2015 - Campeona nacional universitaria 2015 - Campeona Juegos Nacionales hermanas mirabal 2018. - Medalla de bronce latinoamericana en equipos - Campeona por equipo del Caribe 2019 - Clasificada a los juegos Panamericanos Lima Perú 2019