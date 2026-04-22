Marileidy Paulino correrá el fin de semana en Colombia

La de Bogotá será la primera carrera internacional de Paulino en 2026. ( AFP )

Marileidy Paulino dará el pistoletazo de salida a su calendario internacional de 2026 este fin de semana (24-26) cuando tome parte del Campeonato Nacional Interclubes y Municipios, que tendrá lugar en el Estadio El Salitre, de Bogotá, Colombia.

La campeona olímpica competirá en la prueba de los 200 metros, informó a Diario Libre su entrenador, Yaseen Pérez. En suelo cafetero el objetivo es hacer dos carreras y que la atleta responda a la preparación que lleva a la fecha.

De momento, se trabaja en afinar los detalles sobre el debut en los 400 metros en un año donde aparece el reto de recuperar la corona de la Liga Diamante y defender la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo, donde la peraviense llega como la favorita para encender el pebetero.

El técnico cubano explicó que la temporada arrancó con una carrera de 800 metros el mes pasado en Bayaguana, en homenaje al veterano propulsor monteplatense Isaac Ogando.

Lo que sigue

Tras la prueba colombiana, la siguiente parada será los Juegos Deportivos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, entre el 15 y 17 de mayo, en la pista de La Barranquita, en Santiago.

Para junio se tiene programado comenzar a competir en Europa, ya en los 400 metros.

La Liga Diamante tiene pruebas de la vuelta completa al óvalo en damas en sus paradas en Shanghai (16 de mayo), Roma (4 de junio), Oslo (10 de junio), Doha (19 de junio), París (19 de junio), Mónaco (10 de julio), Londres (18 de julio), Silesia (23 de agosto) y la final en Bruselas (5 de septiembre).

La reunión de Doha de la Liga de Diamante de atletismo se pospuso seis semanas, hasta el 19 de junio, debido a la guerra en Oriente Medio

La Diamante pagará 20.000 dólares en las reuniones al ganador y 60.000 en la final, el nivel más alto en los 17 años de historia de la serie.