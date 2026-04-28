Paulino fue la más rápida en prueba de los 200 metros

Marileidy Paulino tiene el récord nacional de los 200 m, logrado en mayo de 2025. ( FUENTE EXTERNA )

Marileidy Paulino abrió su calendario internacional 2026 con un tiempo alentador en un año que, si bien no hay Mundial ni Juegos Olímpicos, igual presenta retos mayúsculos de cara al cierre del ciclo en 2028.

La velocista peraviense ganó con solvencia la prueba de los 200 metros planos del Campeonato Nacional Municipios y Clubes, que se corrió el fin de semana en el estadio El Salitre de Bogotá, Colombia.

La dominicana solo participó en una carrera, la semifinal de los 200 metros, y lo hizo con tiempo de 22 segundos y 60 centésimas, el mejor crono entre las participantes. Su marca personal y récord nacional en esa distancia es de 22.30, conseguido el cuatro de mayo pasado, en el Grand Slam Track de Miami.

Yaseen Pérez, entrenador de la campeona olímpica de los 400 metros planos, explicó a Diario Libre que el objetivo era correr una prueba antes de llegar a los Juegos Deportivos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, el próximo mes, en Santiago.

Se trató de la segunda competencia oficial para la actual subcampeona del mundo, tras dominar los 800 metros en 6to. Invitacional Isaac Ogando, que tuvo lugar en Bayaguana, el 29 de marzo.

Otras victorias quisqueyanas

En la cita colombiana, el dominicano Franquelo Pérez ganó los 100 metros en el renglón internacional con crono de 10.20. El bronce fue para el banilejo José González, actual campeón Panamericano de la especialidad, con 10.31.

González se impuso en los 200 metros (20.58) por delante de Pérez (20.69). Asimismo, Yonar Duval logró el tercer puesto en el salto largo con distancia de 7.47 metros.

Erick Sánchez fue segundo en los 400 metros con vallas (45.81).