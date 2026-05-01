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Dopaje
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La canadiense Newman, bronce olímpico en garrocha, suspendida por dopaje

La pena es de 20 meses de suspensión a partir del 3 de diciembre de 2025 por faltas de localización

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    La canadiense Newman, bronce olímpico en garrocha, suspendida por dopaje
    Alysha Newman (X / @WORLD_ATHLETE)

    La garrochista canadiense Alysha Newman, medallista olímpica de bronce en París 2024, ha sido suspendida durante 20 meses por incumplir el reglamento antidopaje al faltar a tres controles, anunció el viernes la Unidad de Integridad del Atletismo (AIU).

    "La AIU ha sancionado a Alysha Newman (Canadá) con 20 meses de suspensión a partir del 3 de diciembre de 2025 por faltas de localización", anunció la instancia en un mensaje en X.

    Esta decisión supone también la anulación de todos sus resultados "desde el 23 de agosto de 2025", precisó la AIU.

    La atleta canadiense de 31 años había sido suspendida provisionalmente el 3 de febrero por tres faltas de localización en un período de 12 meses: el 27 de febrero de 2025 y el 17 y el 23 de agosto del mismo año.

    Newman no ha competido desde la reunión de la Liga de Diamante en Rabat, en mayo pasado.

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