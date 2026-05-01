Coe está "encantado" de decisión del COI de reintroducir test de genero

El presidente de la Federación Internacional de Atletismo (World Athletics), Sebastian Coe, se mostró "encantado" con la decisión del Comité Olímpico Internacional (COI), tomada en marzo, de restablecer las pruebas genéticas de feminidad, este viernes en una entrevista con la AFP desde Bortsuana, donde se a disputar el Mundial de Relevos.

El COI es presidido por la estadounidense Kirsty Coventry.

Estos test de feminidad, ya reintroducidas por World Athletics seis meses antes, servirán para excluir de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 a las deportistas transgénero y a una gran parte de las deportistas intersexuales.

"Estoy encantado de que la nueva presidenta, Kirsty (Coventry), se haya volcado desde sus primeros meses en el cargo para proteger la categoría femenina", declaró Coe a la AFP.

"De lo contrario, ya no habría deporte femenino", añade el candidato derrotado el año pasado a la presidencia del Comité Olímpico Internacional (COI), cuando la exnadadora zimbabuense se impuso en las votaciones.

"Kirsty, más que cualquier otra persona, es alguien que va a proteger el deporte femenino. Por lo tanto, apoyamos al 100% esta postura dentro de World Athletics; la adoptamos hace muchos años", insistió el mandatario.

Con esta decisión, el COI dio un giro de 180 grados respecto a las normas que había establecido en 2021 y que dejaban a cada federación deportiva internacional fijar su propia política.

Desde 2018, el reglamento de World Athletics ya exigía a las atletas que presentan diferencias en el desarrollo sexual (DSD) reducir su nivel de testosterona mediante un tratamiento hormonal para poder participar en competiciones internacionales en la categoría femenina.

Reservar la categoría femenina a las competidoras que no portan el gen SRY excluye tanto a las deportistas transgénero como a una gran parte de las atletas intersexuales, que presentan de forma natural variaciones genéticas y que, sin embargo, son consideradas niñas desde su nacimiento.

"Estoy encantado de que el mundo empiece a ver las cosas como las vemos nosotros, es una evolución muy importante para el movimiento olímpico, y me alegra", reiteró Coe.

El COI ya había recurrido a pruebas cromosómicas de feminidad entre 1968 y los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996, antes de renunciar a ellas en 1999 bajo la presión de la comunidad científica, que cuestionaba su pertinencia, y de su propia comisión de atletas.