Jamaica y Estados Unidos dominan en Mundial de Relevos; Tebogo da alegría a Botsuana

Jamaica ganó el relevo 4x100 del Mundial de esa prueba. ( X / @WORLDATHLETICS )

Jamaica y Estados Unidos, con dos victorias cada uno, fueron los dominadores de los Relevos Mundiales en Gaborone, Botsuana, donde el país anfitrión celebró en la última final del domingo, la de 4x400 metros masculinos, guiado por su estrella Letsile Tebogo.

En el caso de los jamaicanos, sus victorias fueron en los 4x100 metros mixtos (39.62, nuevo récord del mundo) y en los 4x100 metros femeninos (42.00).

Entre las integrantes del cuarteto femenino estaba una de sus grandes estrellas históricas, Elaine Thompson-Herah, autora de los dobletes de títulos olímpicos 100-200 metros tanto en Rio 2016 como en Tokio 2020.

Estados Unidos se llevó por su parte las victorias en los 4x400 metros mixtos (3:07.47, nuevo récord continental) y los 4x100 metros masculinos (37.43).

En las otras dos finales de las seis del total del programa, Botsuana triunfó ante su público, con Tebogo (campeón olímpico de 200 metros) en su cuarteto, en los 4x400 metros masculinos (2:54.47, récord de África).

El único vencedor europeo de esta competición fue Noruega en los 4x400 metros femeninos (3:20.96).

Los Relevos Mundiales de World Athletics están en su octava edición, desde su creación en 2014, y reparten medallas al modo clásico (oro, plata y bronce), pero no conceden estatus de título mundial, algo que se produce en el marco de los Mundiales tradicionales de atletismo.

La competición sirve además para conceder billetes clasificatorios a los relevos del próximo Mundial, que será en septiembre de 2027 en Pekín.

España, que desde 2017 impulsó un Plan Nacional de Relevos para progresar en esta disciplina, consiguió clasificarse al Mundial de Pekín en todas las distancias salvo en una, el 4x100 metros masculino.

En los podios en los Relevos Mundiales destacó especialmente el 4x400 metros femenino, donde Paula Sevilla, Ana Prieto, Rocío Arroyo y Blanca Hervás se colgaron la plata con 3:21.25, nuevo récord de su país y novena mejor marca europea de la historia.

La otra medalla española en Botsuana la logró el relevo 4x100 metros femenino, un bronce.

El balance fue algo inferior para España respecto al del año pasado en Guangzhou (China), donde fue de un oro (4x400 m femenino) y una plata (4x100 m femenino).

No hubo presencia latinoamericana en ninguna de las seis finales de estos Relevos Mundiales.