Entrenador favorece que Marileidy Paulino solo corra en 400 metros

Marileidy Paulino junto a Yaseen Pérez durante una sesión de entrenamientos. La dupla trabaja desde 2020. ( FUENTE EXTERNA )

El equipo técnico de Marileidy Paulino quiere que la velocista brinde un espectáculo único en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo (julio 24, agosto 8), que concentre sus energías en exclusiva en los 400 metros planos para la que será su primera carrera internacional ante su público y no divida fuerzas en otras modalidades.

En cambio, en la Federación (FDAA) aspiran a sacar el mayor provecho a la campeona olímpica, tal como hizo en los Centrocaribeños de San Salvador y los Panamericanos de Santiago de Chile 2023, cuando aportó al país tres y cuatro medallas, respectivamente, un desempeño sin precedente para un atleta dominicano.

Yaseen Pérez, el técnico que ha llevado la carrera de Paulino desde 2020, explicó a Diario Libre que el plan de trabajo que se diseñó y que se ejecuta con la velocista, como le comunicó a la FDAA, es que esta se enfoque en su prueba reina en una cita que tienen bien marcada en el calendario y en la cual esperan dar otra gran alegría al pueblo dominicano.

En San Salvador, julio de 2023, Paulino ganó el oro en los 400 metros, la plata dentro del relevo 4x400 femenino y bronce en el 4x100. En Chile, en noviembre de ese año, logró el oro en los 200 metros y 4x400 mixtos, plata en 4x400 femenino y bronce en el 4x100 de hembras.

"Los 400 metros es el evento de ella", dijo Pérez desde Miami. "¿Qué queremos de Marileidy? Un espectáculo. Si corre en el relevo no va a ser un espectáculo, así lo veo yo. Y lo que queremos es que el pueblo vaya a verla, a disfrutar de una carrera que nunca ha visto en su tierra".

Pérez explicó que en Chile 2023 ya Paulino corría la parte final de la temporada. En El Salvador, fue decisión de ella ir por los 200 metros. "Y se lo respeté, igual que si lo quiere hacer ahora", dijo. "Pero no podemos llegar con la presión de correr todas esas modalidades".

Alexis Peguero, titular de la FDAA, explicó que respetan la decisión que tome el cuerpo técnico de Paulino, dado el apretado calendario que tendrá este 2026, que incluye la Liga Diamante.

Recursos

Entretanto, Pérez confesó que los recursos para hacer la preparación tanto de Paulino como de casi una docena de atletas que entrena y pertenecen a la preselección nacional han llegado por vía del programa Creando Sueños Olímpicos y del Ministerio.

"Eso sí te lo digo así categóricamente: La Federación no le ha dado un peso a Marileidy (para su preparación este año)", lamentó Pérez.

"(Desde la Federación) no hay dinero. Si vamos para un lado, ´no hay dinero´, si vamos para otro lado, ´no hay dinero´. Por suerte que Kelvin Cruz, ministro de Deportes nos ha respaldado", explicó el técnico cubano naturalizado dominicano.

Ir a Bayaguana dispara los costos

Desde la Federación, dijo Pérez, solo habrían recibido unos 13 mil dólares para costear una fase crítica en la preparación en un grupo de aletas donde cuentan con el campeón Panamericano de los 100 metros, José González.

En tanto que Peguero explicó que tener que enviar a los atletas a entrenarse a Bayaguana mientras se instala la pista del Estadio Olímpico Félix Sánchez y la alterna, ha drenado una parte importante de los recursos que asigna el Ministerio de Deportes. La preselección nacional se reparte entre deportistas que se entrenan, entre otros, con Pérez, Félix Sánchez y José Ludwig Rubio.