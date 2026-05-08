Los atletas, miembros de delegaciones y visitantes a los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, que se celebrarán del 24 de julio al 8 de agosto, recibirán atenciones completamente gratuitas en el Hospital Clínico Quirúrgico de la Ciudad Sanitaria Luis Eduardo Aybar.

Así lo confirmaron los doctores Julio Landrón, director del Servicio Nacional de Salud (SNS); José Joaquín Puello, presidente de la Ciudad Sanitaria, y Edisson Féliz, director del Servicio Regional de Salud Metropolitano, durante un recorrido por las instalaciones.

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"Para los próximos Juegos Centroamericanos y del Caribe, esta Ciudad Sanitaria va a ser el lugar principal donde se le va a prestar asistencia con más de 500 médicos, incluyendo los médicos de medicina deportiva, de artroscopia, pero también aquí tenemos los neurocirujanos, los médicos internistas, los cardiólogos, la parte de materno-infantil, porque también pueden venir personas embarazadas", precisó Landrón.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/08/recorrido-clinico-ciudad-sanitaria-dr-luis-eduardo-aybar-hospita-202605080021-1206d517.jpg Vista de uno de los quirófanos. (DIARIO LIBRE/DIARIO LIBRE)

"Decirle y reiterarle que es la primera vez que en unos juegos de forma gratuita, el Estado le da un servicio de salud con dignidad oportuna y con la capacidad que ustedes están mirando. Pero además, nosotros hemos incluido que en caso que necesiten medicamentos básicos de hipertensión, de diabetes, etcétera, tanto los deportistas, los que vienen con ellos, las delegaciones que vienen con ellos, como también los que van a venir a visitarnos a nuestro país, tanto en turismo como también a ver la competencia deportiva, también nosotros les garantizamos la salud de forma gratuita a cada uno de ellos", detalló.

Landrón dijo que en la Ciudad Sanitaria los pacientes encontrarán "salud al más alto nivel, con la infraestructura nunca vista en toda Latinoamérica, con equipamiento de punta de mayor alto nivel y de condiciones y recursos humanos altamente calificados y preparados".





Caracteríticas del hospital

El Hospital General Clínico Quirúrgico Dr. José Joaquín Puello de la Ciudad Sanitaria Dr. Luis Eduardo Aybar fue inaugurado en septiembre de 2025.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/08/recorrido-clinico-ciudad-sanitaria-dr-luis-eduardo-aybar-hospita-202605080027-8d604382.jpg Parte del personal sanitario de la Ciudad Sanitaria. (DIARIO LIBRE)

La edificación, que tuvo una inversión de 3,207 millones de pesos, dispone de la Unidad de Quemados más completa del Caribe, un área de hemodiálisis equipada con 28 sillones, 24 generales y 4 aislados, además de 14 quirófanos, 40 unidades de cuidados intensivos y 232 camas, lo que fortalece de manera significativa la capacidad quirúrgica y asistencial del complejo hospitalario.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/08/recorrido-clinico-ciudad-sanitaria-dr-luis-eduardo-aybar-hospita-202605080031-2baf0ccf.jpg Vista del edificio que alberga al Hospital Clínico Quirúrgico. (DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO)

El área de quemados cuenta con tres quirófanos exclusivos, completamente inteligentes, con cámaras en las lámparas. Asimismo, dispone de 16 salas de cuidados intensivos (UCI).