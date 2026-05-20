Luguelin, Ogando y Melenciano abren Quisqueyanos Valientes esta noche

Luguelín Santos Aquino, de la República Dominicana, reacciona tras ganar la medalla de plata en la final de los 400 metros masculinos durante el duodécimo día de los XVI Juegos Panamericanos en el Estadio Telmex el 26 de octubre de 2011 en Guadalajara, México. ( . AL BELLO/GETTY IMAGES/AFP )

Luguelin Santos está de vuelta y quiere relanzar su carrera ante el público dominicano en los próximos Juegos Centroamericanos y del Caribe. Santos, Alexander Ogando y el paralímpico Cristopher Melenciano (200 y 400 metros) son los protagonistas de la primera entrega de Quisqueyanos Valientes, en su tercera temporada, que se estrena esta noche (9:00 p.m.) en Color Visión.

"Sufrí mucho. Lloré mucho, sucedieron muchísimas cosas. Incluso en ese transcurso mi madre murió. Fue muy difícil, realmente muy difícil. ¡Madre qué pena!", expresó Santos en la serie dirigida por Jessica Hasbun junto al productor Kelvin Liria, con dirección de Oliver Mota.

Santos, plata olímpica en Londres 2012 y bronce mundial en 2013, fue suspendido por tres años en 2023 por alterar su pasaporte cuando era juvenil para participar en el Mundial de Barcelona 2012.

"Desde que inicié, siempre quise ser el mejor atleta nacido y criado en República Dominicana" expresa Santos en un momento del programa en el que se hace una retrospectiva de su carrera, en la que se repasan los altos y bajos de su carrera en el atletismo.

Ogando y Melenciano

Mientras que Ogando, campeón mundial de los 200 metros en Oregón 2022 y medallista de plata en el relevo 4x400 metros mixto en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, cuenta cómo apareció de manera impactante en el atletismo internacional, y lo importante de su rol motivador para la juventud de su natal, San Juan de la Maguana.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/20/el-grand-slam-track-se-declara-en-bancarrota-y-peligra-pagos-a-atletas-93081a02-32a7a30b.jpg Alexander Ogando, al centro, durante la semifinal de la Copa del Mundo en Tokio. (ARCHIVO/ AFP)

"A pesar de que no tenemos una pista de atletismo en San Juan de la Maguana, los jóvenes están motivados, salen cada día de la escuela, a entrenar, y están motivados con Alexander Ogando porque es el primer medallista olímpico, porque a pesar de todo vine desde abajo", dijo el destacado velocita que es entrenado por Félix Sánchez.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/20/celestino-488a1dc1.jpg Cristopher Melenciano, paratleta dominicano. (FUENTE EXTERNA)

Melenciano es el primer medallista dominicano con discapacidad auditiva, luego de conquistar el oro en los 400 metros y la plata en los 200 de los Juegos Sordolímpicos de 2022, en Caxias do Sul, Brasil. Incluso llegó a competir en ese certamen contra algunos atletas oyentes, en algunos eventos.

"Me veo enseñando a niños porque de verdad aprecio mucho a las personas sordas y quisiera motivarlos a que ellos también puedan y que pueden ser igual como cualquier persona oyente, que pueden romper todas esas barreras", dijo Melenciano.

El oriundo de Capotillo destaca la importancia de siempre tener la resilencia necesaria para sentirse capaz de competir al más alto nivel, porque si otros pueden, él también se considera en condiciones de hacerlo.