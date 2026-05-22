Pedro Curiel, el niño que convierte en medallas los deportes practicados

Pedro Curiel Pérez con algunos de sus trofeos y más de 50 medallas. ( DIARIO LIBRE / SAMIL MATEO )

Pedro Curiel Pérez es un atleta atípico en el deporte dominicano. Este chico poco común, con tan solo 13 años, ha exhibido su talento en cuatro deportes y en todos, cual rey Midas, todo lo que toca es oro.

Curiel se ha paseado por la natación, el karate, el bicicross y ahora el tenis de mesa y se vinculó a la práctica deportiva "a los tres años".

Y lo más significativo es que Peter (así es conocido) ha ganado más de 50 medallas en los cuatro deportes. Salvo en natación, con primeros lugares en todos los demás.

Guiado por sus padres, que lo introdujeron en el deporte con el Club Naco como su centro de iniciación. En principio él solo quiso aprender a nadar, pero después que aprendió a desempeñarse en el agua entonces "quise seguir probándome" en otros deportes.

Es muy chico aún para decantarse por un solo deporte, pero si de momento tuviera que elegir, Curiel lo tiene claro: "Ahora mismo me gustaría seguir en el tenis de mesa, pero si tuviera que elegir me gustaría probar otra vez con el bicicross, estar un poco más allá".

El niño de carácter tranquilo prefiere un deporte de más exigencia física. No lo parece por su carácter parco. "A mí siempre me ha gustado lo extremo desde pequeño", señala Curiel, quien también exhibe buenas calificaciones a nivel escolar. "Me gustan mucho las curvas, la velocidad".

Representar a RD

Además de elegir un deporte, también le llegará su momento de decidir en qué deporte le gustaría vestir la camiseta dominicana, si decidiera continuar su carrera.

Sería, expresa, en el bicicross, pero también "me gusta el tenis de mesa".

El bulto de medallas ya se torna pesado, incluso para él. Y en la casa ya se hace necesario abrirle un rincón para sus preseas, pero también para sus trofeos que ya ocupan espacio en su residencia.

"Creo que he ganado muchas medallas por mi esfuerzo, también por el apoyo de mis padres y porque siempre me he concentrado en eso, en ganar", dijo el joven atleta durante su visita a Diario Libre, en la que también se encontraban sus progenitores.

Viene algo más

Curiel luce inclinarse algo más a los deportes de raqueta. Y así, ya el pádel también está dentro de su agenda de competición.

Por lo que entonces ya se trata de un quinto deporte. "Y ya está pidiendo raqueta", dijo su padre, Pedro Curiel.

No es lo único. Hoy comenzará su primer torneo correspondiente al Next Gen Padel Tour, en el Padel Warehouse. ¿Saldrá con otro trofeo allí? Se sabrá el próximo 24.