Caso de Yvonne Losos de Muñiz será estudiado por el Ministerio de Deportes

Yvonne Losos de Muñiz sobre Idwinaretto en España. ( FUENTE EXTERNA Ñ )

La amazona Yvonne Losos de Muñiz se quejó de que para su preparación para los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 (julio 24; agosto 8) no ha recibido apoyo por la Federación Dominicana de Deportes Ecuestre (Fedoecuestre).

A profundidad ella no ha sido la única: ninguno de los atletas de esa entidad, que preside José Manuel Ramos, ha tenido respaldo por esta entidad.

Pero esta entidad será eventualmente supervisada como el resto de las federaciones deportivas.

A fin de cuentas todas "las federaciones saben que tienen que liquidar", dijo una fuente del Ministerio de Deportes con conocimiento del tema. "Para eso se distribuyó sus fondos de forma particular".

Preguntada sobre el caso, la Fedoecuestre no ha dado ningún tipo de respuesta, aún cuando el Ministerio de Deportes y Recreación ha dejado claro cuál es el destino de los fondos entregados.

La última ocasión en que lo precisó fue el pasado 20 de mayo cuando el ministro de Deportes Kelvin Cruz entregó el último desembolso para las federaciones en un acto realizado en el Hotel Catalonia de esta capital.

"Con estos RD$150 millones completamos las cinco partidas que suman RD$893 millones, con los cuales se han cubierto con antelación todas las etapas de preparación de nuestros competidores, quienes defenderán nuestros símbolos patrios en casa", dijo Cruz a través de un documento de prensa para la ocasión.

Ramos fue cuestionado por Diario Libre tras el reclamo de Losos de Muñiz el pasado 22 de abril y pidió un plazo de no más de una semana, ya que el encargado de adiestramiento de la Fedoecuestre Cruz Apestegui, ofrecería una explicación a la seis veces medallista de oro en Juegos Centroamericanos, además de dos de plata y dos de bronce.

A la fecha se desconoce alguna respuesta sobre el tema.

Losos de Muñiz se encuentra en España donde realiza una base de entrenamientos en busca de engrosar el medallero dominicano y el suyo propio.

En otro punto, otro informante dio a conocer que algunas federaciones aún no han liquidado los fondos de la primera partida entregada por el Miderec.

El 24 de junio, Cruz entregó, en el Comité Olímpico Dominicano, los primeros 220 millones de pesos para la preparación de los atletas.