Cómo Bad Bunny puede definir la vida de un atleta: Adriana Díaz

El dominó está siendo una de las imágenes que Bad Bunny utiliza para representar sus momentos más íntimos en Puerto Rico. 'Hoy voy a estar con abuelo to' el día jugando dominó' dice en una de las canciones más célebres de su último álbum, DtMF.

Es el lugar al que volver de Benito Antonio Martínez Ocasio. No tanto así el tenis de mesa.

Sin embargo, sí, Bad Bunny y Puerto Rico tienen relación con este deporte gracias a atletas como Adriana Díaz, la gran estrella boricua del tenis de mesa. Tres veces olímpica y multicampeona en los Juegos Panamericanos, es una de las pocas jugadoras que pueden plantar batalla al dominio asiático en este deporte y, de esta manera, llevar a Puerto Rico al mundo.

Adriana Díaz es una gran admiradora del cantante boricua más internacional y llegó a estar en la 'Casita' del Choli de Puerto Rico durante la histórica residencia de 30 conciertos en San Juan.

"Fue especial porque en PR todo el mundo sabe lo que significa Bad Bunny para Puerto Rico. Ha sido una persona que ha llevado a la isla a otros niveles. Ahí en la casita estaba también Tito Trinidad, que era un boxeador muy, muy bueno de Puerto Rico, una leyenda. Así que compartí con ellos dos ahí en la Casita, en el concierto. Fue una experiencia única", cuenta Díaz en una entrevista para Olympics.com.

Aquella no fue la primera vez de la jugadora de tenis de mesa en coincidir con Bad Bunny.

"A Benito lo he visto varias veces. Una persona muy, muy, muy buena, muy amable. Una persona que me ha ayudado en mi carrera mucho y sigue ayudándome en ella. Siempre que me ve, está con una sonrisa y me da palabras de aliento".

Pero Bad Bunny no es el único cantante presente en la carrera de Adriana Díaz.

Daddy Yankee y Bad Bunny: Una colaboración de ensueño en la carrera de Adriana Díaz

"[Bad Bunny], como otros artistas, también me ha dado palabras de motivación y yo creo que eso es muy importante: que los artistas y deportistas de Puerto Rico nos unamos y nos apoyemos", remarca una Adriana Díaz que contó también con la ayuda muy estrecha de otra de las estrellas de la música boricua: Daddy Yankee.

En 2018, cuando ya había debutado en sus primeros Juegos Olímpicos con solo 15 años (Río 2016), Adriana Díaz tuvo que bajarse de torneos en Europa del Circuito Mundial debido a la falta de recursos económicos para solventar los traslados y vuelos.

Entonces, el artista de la 'Gasolina' o 'Sígueme y te sigo' brindó su ayuda a la joven atleta y a su hermana, Melanie Díaz, también jugadora de tenis de mesa.

Pagó a ambas y su entrenador los costos de los viajes a los que no podían hacer frente. Fue el impulso definitivo para sus carreras.

"[Con Daddy Yankee] siempre voy a tener relación. Yo creo que sí. Si intento comunicarme con él, claramente va a responder. Obviamente, ahora yo estoy en el deporte, él en sus cosas, en su vida privada. Así que yo intento no entrar mucho porque no quiero molestarlos, pero claro, siempre va a haber una relación profesional", remarca ahora Adriana Díaz con una carrera consolidada y en el top-20 mundial.

Acho, PR es otra cosa... ¡también en tenis de mesa!

La carrera de Adriana Díaz está siendo un tema pegado a nivel internacional y ha sido impulsada y apoyada por artistas que también destacan en el mundo.

En esta unión de deporte y música, Puerto Rico está bajo el foco mundial.

"Esto significa mucho para mí. Yo creo que a Puerto Rico se conoce por la música. Tenemos artistas, tenemos músicos, tenemos actrices, actores, deportistas... Puerto Rico, una isla de mucho talento".

Un talento sin límites que sirve de inspiración para las próximas generaciones.

"Yo creo que, cuando todos nos unimos, sacamos lo mejor de nosotros; y por eso siguen saliendo nenes pequeños y jóvenes con esta motivación de ser músicos o de ser deportistas. Porque los grandes lo que hacemos es apoyarnos entre nosotros y apoyar a los que vienen".

Ella misma es parte de este grupo de grandes, como ella define. Y, así, ser un ejemplo para niños y niñas puertorriqueños que quieran jugar a tenis de mesa lo toma como una responsabilidad dentro de su carrera.

"Para mí significa mucho. Yo creo que esa es la mayor satisfacción. Ser como un role model para los niños pequeños. Creo que por eso hago lo que hago. Me gusta que los niños sientan que es posible llegar al nivel top. Y generalmente una de las cosas que más me llena".

"Mucha más gente está jugando [a tenis de mesa], mucha más gente está apuntándose a clases. Vienen muchos niños buenos en Puerto Rico que pronto los verán en el top-50".

Adriana Díaz está construyendo ya un legado, tendiendo los puentes que permitan a otros soñar, como Bad Bunny o Daddy Yankee le permitieron ilusionarse a ella misma con su deporte.

Y ahora tiene una meta clara con la que soñar fuerte: regresar a ese escenario en el que ella es la estrella: "Los Juegos Olímpicos de LA28 siempre están en la mira. Siempre uno los va a tener en la cabeza porque es la competencia más importante de todas".