Las Reinas del Caribe caen en cerrado partido ante Turquía en la Liga de Naciones

Las Reinas cayeron ante el actual subcampeón del mundo en su estreno en el torneo. ( FIVB )

El combinado de Turquía, número tres en el ranking mundial, se repuso de pésimo primer parcial que cayó derrotado; luego se enfrascó en un duro batallar para vencer en un cerrado partido tres sets por dos (17-25, 25-20, 25-16, 23-25 y 15-11 al sexteto de la República Dominicana, en un choque correspondiente al Grupo 2 en la Liga de Naciones, que es organizado por la Federación Internacional de Voleibol (FIVB).

El conjunto dominicano, número 11 en el ranking mundial, se enfrenta este jueves a las 7:00 de la noche a las anfitrionas de Brasil en la continuación de la segunda fecha de la Liga de Naciones.

Las Reinas del Caribe ganaron el cuarto set 25-23 con ataques ofensivos de Flormarie Colón y Katielle Alonzo para igualar las acciones a dos por bando y así provocar el quinto games.

En el quinto, el juego fue digno de una final cuando ninguno de los dos equipos dio tregua a su rival y el choque se empató en nueve ocasiones, hasta que Turquía se fue delante 11-10 y jamás perdió el control de la pizarra hasta llevarse su primera victoria.

Turquía dominó en ataque 68-58 y en bloqueos terminaron iguales a 16.

El ataque de las ganadores fue guiado por Berka Erkek con 18 puntos, seguida de Likyn Aydin y Defne Basyolcu, quienes atacaron sin piedad a la defensa quisqueyana.

Por las caribeñas, las mejores al ataque fueron Flormarie Colon, Yonkaira Peña y Alondra Tapia. El dirigente de la República Dominicana le dio poco juego a Brayelin Martínez y Gaila González, mientras que les brindó muchas oportunidades a Colón, Alondra, Katielly Alonzo.

Este juego marcó el regreso a juego de la veterana acomodadora Niverka Marte, tras un año de ausencia de las Reinas por maternidad.

El partido por parciales

En el primer parcial, las dominicanas con fuerte ataque combinado de Colón y Tapia pusieron en apuros a sus rivales y pusieron la pizarra 19-15. Luego se unió a la fiesta Peña, mientras que Brenda Castillo comenzó a mostrar todas sus virtudes defensivas y a colocar buenas bolas a sus compañeras. El bloqueo dominicano también funcionó.

En el segundo y tercer set, Turquía reaccionó de manera violenta empatando el juego a uno por bando, gracias a ataques de las jugadoras rivales. Pero, al final del segundo, vino un bache ofensivo y defensivo de las Reinas del Caribe, ya que el equipo euroasiático le hizo un rally de 8-0 que fue mortal por necesidad.

En el tercero, Turquía puso el juego 9-4 con buenos bloqueos y ataques rápidos. Luego siguieron avanzando y colocaron el juego 22-13. La ofensiva dominicana disminuyó en forma considerable, mientras Turquía presentaba una buena defensa, sólidos bloqueos y un juego alegre.

En el cuarto games, las criollas no se amilanaron y le dieron la gran batalla a Turquía con excelente ataque de Yonkaria Peña, Flormarie Colón y Katielle Alonzo que con el set 24-21, cerró con un bombazo para poner el juego 2-2.