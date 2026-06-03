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Juegos Centroamericanos y del Caribe
Juegos Centroamericanos y del Caribe

Los golpes del boxeo que cicatrizaron el dolor a Beras

Quisqueyanos Valientes llega con protagonistas en deportes de combates

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    Los golpes del boxeo que cicatrizaron el dolor a Beras
    Katherine Beras, selección nacional de boxeo. (FUENTE EXTERNA)

    Katherine Beras llegó a un gimnasio de boxeo en su Cotuí natal con 17 años mientras atravesaba un momento muy triste por la pérdida de su padre y allí encontró no solo la herramienta para superar ese gancho al hígado, sino para enamorarse de una disciplina que cuatro años después la tiene como una de las promesas del pugilismo dominicano.

    Beras cuenta su historia en la entrega de hoy (9:00 p.m., Color Visión) de la serie Quisqueyanos Valientes, que produce la periodista Jessica Hasbún.

    Junto a Veras, la entrega trae reportajes con la judoca Ana Rosa García, la luchadora olímpica Eiraima Silvestre y el boxeador medallista olímpico Cristian Pinales.

    "A mi papá", dice Beras que dedicaría una medalla si sube al podio en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, a disputarse entre el 20 de julio y el 8 del mes de  agosto. 

    • Beras comparte su práctica de boxeo con el estudio de la medicina, que aspira ejercer cuando termine su paso sobre el ring. 

    Una temporada especial

    La tercera temporada de Quisqueyanos Valientes fue concebida como una edición especial en un momento histórico en el que la República Dominicana se convierte en anfitriona de la región con los Juegos Centrocaribeños. Se trata de la entrega más significativa del proyecto hasta la fecha, por su alcance, narrativa y relevancia país.

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    Hasbún explicó que esta nueva temporada representa una evolución del proyecto, que inició durante los Juegos Olímpicos de Tokio y ha conectado con la audiencia desde entonces.

    La producción es una propuesta de la productora Postopia, liderada por Jessica Hasbún y Kelvin Liria, y cuenta con la dirección de fotografía y dirección general de Oliver Mota (SDC), así como con Karol Fernández Lomp como jefa de producción, consolidando un equipo con amplia experiencia en contenidos de alto nivel.

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