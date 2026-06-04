Brasil supera 3-1 a las Reinas del Caribe en la Liga de Naciones

Flormarie Colón, de República Dominicana realiza un ataque ante el bloqueo de Brasil en el partido disputado este jueves 4 de junio de 2026 en Brasilia, correspondiente a la Liga de Naciones. ( FUENTE EXTERNA )

La selección de Brasil, número dos en el ranking mundial, obtuvo su segunda victoria al hilo al derrotar 3-1 (23-25, 25-18, 25-11 y 25-15) a República Dominicana en un partido correspondiente al Grupo 2, en la ronda preliminar de la Liga de Naciones 2026 (VNL, en inglés), que se celebra en Brasilia.

Las Reinas del Caribe, 11 del mundo, que ahora tienen foja de (0-2) jugarán este viernes ante Bulgaria, número 25 en el ranking mundial, a las 3:30 de la tarde en la tercera fecha de la jornada de la VNL.

El ataque ofensivo de Brasil fue liderado por Taimara Lemus con 19 puntos, seguida de Julia Bergmman con 16 tantos y Julia Gambetto se fue con 10 puntos, quienes se presentaron intratables en la cancha.

En la causa perdida, por las Reinas del Caribe, Katielle Alonzo fue la mejor a la ofensiva con 12 puntos, Florangel Terreno y Flormarie Colón anotaron ocho puntos cada una y Yonkaira Peña con seis.

Las triunfadoras tuvieron que reponerse luego de perder el primer parcial 25-23, donde las caribeñas presentaron un juego alegre, con buena defensa, excelentes bloqueos y un ataque consistente de Flormarie Colón, Katielle Alonzo, Yonkaira Peña y Jineirys Martínez.

Nueva vez, el dirigente Marcos Kwiek les dio descanso a las estelares Brayelin Martínez y Gaila González y de paso le está dando muchos minutos de juegos a las nuevas talentos que están demostrando mucha calidad, coraje y entrega en el equipo, como son Colón,Terrero y Alonzo.

Las criollas con buenos remates por el centro de Florangel Colón puso el set 9-5 y minutos después, Flormarie Colón con buenos ataques desde las esquinas puso el choque 14-9. Yonkaira Peña también hizo sus aportes con remates por avanzó el marcador 10-8.

Terreno en una buena combinación con Niverka Marte hizo que su sexteto llegar primero a 20 puntos. Las Reinas ganaron el set 25-23.

En el segundo parcial, Brasil reaccionó de manera violenta con un juego bastante agresivo con fuertes remates, saques bien duro sobre la defensa quisqueyana y aprovecharon para hacer un rally 4-0 para poner la pizarra 12-8.

Brasil volvió a realizar otro rally 4-0 para subir en el marcador 21-15 y sin problemas empataron el juego a uno por bando.

En el tercero y en el cuarto, las anfitrionas arreciaron su potente juego con un taque demoledor, buenos bloqueos y una férrea defensa que sacó de juego a sus rivales que tenía en cancha un equipo muy joven con las prospectos de las Reinas.

Brasil dominó el marcador en los sets, tres y cuatro, siempre con ventaja de siete y ocho puntos de sus rivales que trataron de reaccionar, pero no pudieron ante la versatilidad de las dueñas de casa.

Luego del partido, Marcos Kwiek, dio todo el crédito a Brasil por su excelente juego y afirmó que su equipo jugó con jugadoras con mucho talento, están en una etapa de aprendiza a este nivel y eso les dará mucho dividendo a las dominicanas muy pronto.