Marileidy Paulino abre la temporada con triunfo por debajo de los 50 segundos

Marileidy Paulino había corrido en los 800 y 200 metros este 2026, en pruebas de preparación. ( FUENTE EXTERNA )

La vigente campeona olímpica, Marileidy Paulino, firmó un debut espectacular en su especialidad al conquistar el primer lugar en el Memorial de los Hermanos Znamensky, celebrado en el Luzhniki Stadion de Moscú, Rusia.

En lo que significó su primera carrera oficial de la temporada al aire libre en los 400 metros planos, la velocista dominicana detuvo el cronómetro en 49.89 segundos, mandando un contundente mensaje de advertencia a la élite mundial.

El registro de Paulino adquiere una relevancia mayúscula al analizar el panorama internacional de este año. Detener el reloj en 49.89 segundos en su primera competencia de la campaña no solo ratifica su condición de reina de la modalidad, sino que la posiciona de inmediato en la cúspide de las marcas globales de la temporada.

A buen ritmo

Mientras la mayoría de sus rivales directas aún buscan ritmo de competencia en el circuito, la nativa de Don Gregorio, Nizao, ya ha roto la mítica barrera de los 50 segundos, un territorio reservado exclusivamente para las atletas llamadas a disputar los podios mundiales.

La carrera sirvió además como vitrina para el atletismo quisqueyano, ya que junto a Paulino vieron acción las destacadas velocistas dominicanas Fiordaliza Cofil y Anabel Medina.

No obstante, fue Marileidy quien dictó cátedra en la pista rusa: tras un inicio controlado, tomó el dominio absoluto de la prueba en los últimos 200 metros, desplegando su característico y devastador remate para distanciarse con comodidad del resto del pelotón.

Este triunfo en una de las reuniones atléticas de mayor tradición en Europa del Este marca el inicio de un exigente ciclo competitivo para Paulino en este 2026.

La doble medallista olímpica utilizará los próximos compromisos del circuito internacional para afinar su forma física de cara a los esperados Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, donde buscará coronarse ante su público.