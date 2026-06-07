Comisión del COI inspecciona avances organizativos para Asamblea en Punta Cana

Una comisión del Comité Olímpico Internacional (COI) visitó la República Dominicana con el objetivo de evaluar y dar seguimiento a las condiciones organizativas y la logística de los trabajos para la 147 sesión del organismo internacional programada para celebrarse en el país en el 2027.

Los miembros del COI, que estuvieron en el país durante cuatro días, fueron recibidos por don Felipe Vicini, presidente de Creso; Luis Mejía Oviedo, miembro COI; Garibaldy Bautista, titular del COD, así como Angie Bergés, Tuto Guerrero, Julissa Rosario y Gissel Chain, miembros del comité organizador para el montaje de la asamblea.

La comisión estuvo integrada por Panos Tzivanidis, director del departamento corporativo de eventos y servicios del COI; Line Cuanillon, Líder de Proyectos de Eventos y Servicios Corporativos, y Sylvia Courtine Deputy, directora corporativa de eventos y servicios.

En las sesiones de trabajo, realizadas en el recién inaugurado hotel Moon Palace, de Punta Cana, también incluyó una reunión con el ministro de Turismo, David Collado, en el hotel Westin, de Punta Cana, quien garantizó el apoyo de la cartera que dirige para el montaje de la asamblea.

El programa de la visita de los miembros del COI incluyó un experticio en los salones donde se realizarán los diferentes actos de la asamblea, así como reuniones con personal involucrado en el proceso, y un encuentro con Paola Rainieri, vicepresidenta del Grupo Puntacana, para la coordinación de la logística del aeropuerto y la zona turística.

Impacto y preparación para la Asamblea del COI 2027 en República Dominicana

"Sostuvimos una reunión de trabajo en Punta Cana junto al comité organizador de la Sesión del Comité Olímpico Internacional (COI) 2027, uno de los encuentros más importantes del deporte mundial para continuar avanzando en los preparativos de este gran evento que proyectará a la República Dominicana ante el mundo", colgó en sus redes el ministro de Turismo, David Collado.

La comisión quedó favorablemente impresionada por la calidad de las instalaciones, la disponibilidad y el respaldo brindado por las autoridades.

Los trabajos del comité organizador de la sesión de la asamblea del COI cuentan con el apoyo de los miembros del comité ejecutivo del COD, los cuales destacaron, a través de su presidente, que continuarán trabajando para garantizar una organización exitosa, a la altura de los estándares internacionales que exige el movimiento olímpico.

La celebración de la Asamblea del COI en territorio dominicano representa un hecho histórico para el país, ya que será sede por primera vez, de la máxima reunión del organismo olímpico mundial y segunda ocasión en el Caribe en toda su historia olímpica.