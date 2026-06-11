¡Es un hecho! Se inicia la instalación de la pista del Estado Olímpico Félix Sánchez

Personal de AST Sports trabaja la mañana de este jueves en la instalación de la pista de atletismo del Estadio Olímpico Félix Sánchez. ( CARLOS SÁNCHEZ G. )

Nuevos aires para el Estadio Olímpico Félix Sánchez.

La mañana de este jueves se inició la instalación de la nueva carpeta que llevará la pista de atletismo del legendario Estadio, la cual será el escenario de la inauguración de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

La instalación está a cargo de AST Sports, empresa con sede en Santo Domingo, Venezuela y Miami.

El presidente del Comité Organizador de los Juegos, José P. Monegro, destacó el inicio de los trabajos de la pista que acogerá el torneo de atletismo de los Juegos.

"Es una gran satisfacción ver que ya estamos en la fase final de la instalación de la pista de atletismo", dijo Monegro.

"Es la más moderna y el primer país de América fuera de Europa donde tendremos esta pista", agregó.

La pista tiene entre siete a ocho años sin uso debido al desgaste de la anterior.

Con su debido uso, la pista tiene una garantía de 10 años de funcionamiento, de acuerdo con el ingeniero Alfredo Torrealba, presidente de AST Sports.

Este es el mismo material que se utilizó en los Juegos Olímpicos de París 2024 y el que se espera que se use para las Olimpiadas de Los Angeles 2028.