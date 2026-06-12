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Gudaf Tsegay
Gudaf Tsegay

La fondista Gudaf Tsegay admite positivo por dopaje y acuerda suspensión de cuatro meses

La atleta etíope aceptó la sanción tras dar positivo a letrozol, y perderá todos sus resultados y ganancias financieras desde pasado septiembre

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    La fondista Gudaf Tsegay admite positivo por dopaje y acuerda suspensión de cuatro meses
    Gudaf Tsegay, de Ethiopia, posa con su marca y el nuevo récord del campeonato tras ganar la final femenina de los 1.500 metros durante el World Athletics Indoor Championships en Nanjing, en la provincia oriental china de Jiangsu, el 23 de marzo de 2025. (PEDRO PARDO / AFP )

    La etíope Gudaf Tsegay, doble campeona mundial de 5.000 y 10.000 m, fue suspendida por dopaje durante 4 meses tras haber descubierto en su orina una sustancia prohibida (letrozol), anunció el viernes la Unidad de Integridad del Atletismo (AIU).

    Tsegay, de 29 años, ha "reconocido" los hechos y "acepta la sanción", que durará "hasta el 30 de septiembre de 2026 incluido", es decir, cuatro meses a partir del acuerdo al que llegaron el 1 de junio la atleta y la AIU, según detalla la institución en un comunicado fechado el 8 de junio.

    Todos sus resultados deportivos desde el 5 de septiembre, fecha del control realizado "fuera de competición", quedan anulados, al igual que sus ganancias financieras en competiciones, detalla el texto.

    Acuerdo final

    La AIU indica que la suspensión ha quedado en cuatro meses por un acuerdo al que han llegado todas las partes, luego de que la atleta proporcionase una explicación además de "documentos médicos".

    Además de esos documentos, transmitidos a la AIU el 27 de enero, "el día después de la notificación del control positivo", Tsegay presentó el 17 de febrero una petición de autorización de uso con fines terapéuticos (AUT) "confirmando" según los términos de la AUT la legalidad del tratamiento que llevó a su control positivo.

    • Pero esa excepción no le fue otorgada a título retroactivo y la atleta aceptó una sanción acordada, precisó la AIU.

    Tsegay ganó la prueba de 5.000 m en los Mundiales 2022 de Eugene (Estados Unidos) y la prueba de 10.000 m en los Mundiales 2023 en Budapest.

    También se colgó la medalla de bronce en los 5.000 m en los Juegos Olímpicos de Tokio en 2021. En sala, se proclamó campeona del mundo en 1.500 m el año 2025 en Nankin, China.

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