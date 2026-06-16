Marileidy Paulino debutará el próximo viernes en la Liga Diamante 2026

Marileidy Paulino iniciará la búsqueda de lo que le fue arrebatado en el 2025. Este próximo viernes la múltiple medallista olímpica correrá en los 400 metros en el Mazzraty Doha Meeting, de la Liga Diamante, en el Qatar Sports Club.

El pasado año, Paulino perdió el título (tercero corrido) de la Liga al ser desplazada por la bareiní, Salwa Eid Naser (48.70) en la final de Zurich y la dominicana quedaba detrás (49.23).

Será su debut en el prestigioso circuito anual para la dueña del récord olímpico (48.17) establecido en los Juegos de París 2024 cuando ganó el oro. Viene a imprimirle ritmo, presión y velocidad al tour. "Mi entrenamiento de invierno ha ido bien y, aunque el récord de la competición (en Doha) de 49,83 sea difícil de batir tan pronto en la temporada, cada carrera es un reto y una oportunidad para crecer", dijo Paulino.

Esta es la segunda fecha de su prueba, de la cual se ausentó en la inicial debido al torneo de atletismo de los Juegos Deportivos Militares en República Dominicana.

Fue la jamaiquina Nickisha Pryce quien ganó la primera fecha de la Liga, y se llevó los ocho puntos por su primer lugar, el pasado 16 de mayo (49.75), donde justamente Eid Naser finalizó en séptimo (51.56) para dos puntos.

Aaliyah Butler (EE. UU.; 49.78) y siete puntos, fue segunda y Roxana Gómez (Cuba; 50.24), con seis puntos subió al podio de tercera.

De las ocho corredoras del día inaugural, solo Martina Weil (Chile; 51.06); sexta y Paris Peoples (EE. UU.; 52.25) octava, repetirán.

Lista de salida 400 metros femeninos en Doha



Carril Nombre País MMP MMT



Natalia Bukowiecka Polonia 48.90 50.12

Roxana Gómez Cuba 49.48 50.24

Bassant Hemida Egipto 50.27 50.27

Obakeng Kamberuka Botsuana 50.97 50.97

Marileidy Paulino Rep. Dom. 47.98 49.89

Paris Peoples EE. UU. 50.60 50.79

Skadi Schier Alemania 51.63 51.63

Martina Weil Chile 49.72 51.06

MMP: MEJOR MARCA PERSONAL. MMT: MEJOR MARCA DE TEMPORADA



