Marileidy Paulino gana y establece récord en la cita de Doha de la Liga Diamante

Marileidy Paulino ganó su primera carrera, en un vistoso debut en la Liga Diamante, en la cita disputada en Doha donde mostró su favoritismo en los 400 metros planos con un poderoso 48.91 con el que pulveriza el récord de este meeting.

La marca también representa su mejor tiempo de esta joven temporada. La corredora ya había pensado al menos en batir este récord de esta cita, en un gran inicio en este tour para la dominicana que corre por debajo de los 49 segundos, la única de las tres velocistas que consiguieron el podio.

La de este viernes fue la segunda fecha de este tour mundial, cuya etapa se denomina Mazzarty Doha Meeting, y es la primera para la dominicana que viene en busca de reconquistar el título de la Liga.

En segundo lugar finalizó Natalia Bukowiecka (Polonia) con 50.10 y tercero Roxana Gónez (Cuba) con 50.23 segundos.

El también dominicano Alexis Ogando finalizó en el tercer lugar en la competencia de 200 metros para varones con registro de 19.96, una media vuelta que ganó Sinesipho Dambile (Suráfrica) con tiempo de 19.74 y en segundo, Makanakaishe Charamba (Zimbabue) con 19.88.

Paulino, dueña del récord olímpico (47.98) partió de la calle 5.

La competencia le sirve también de base para su participación en el torneo de atletismo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 (julio 24, agosto 8).

El récord del meeting pertenecía a Allyson Felix (Estados Unidos) con 49.83, el cual data del 9 de mayo de 2008.

La próxima carrera de la Liga será el 28 de junio, en París.