×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Dopaje
Dopaje

Medallista olímpico francés Dimitri Bascou, suspendido cuatro años por dopaje

Ganó medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Río 2016

    Expandir imagen
    Medallista olímpico francés Dimitri Bascou, suspendido cuatro años por dopaje
    Dimitri Bascou (FUENTE EXTERNA)

    El atleta francés Dimitri Bascou, medallista olímpico en Rio 2016, fue condenado este viernes a una suspensión de cuatro años por dar positivo a esteroides prohibidos.

    El saltador de vallas, de 38 años, llevaba suspendido de forma provisional desde abril de 2024, tres meses después de un positivo en testosterona y boldenona, dos esteroides anabólicos prohibidos.

    Bascou, que en 2016 se colgó el bronce olímpico en los 110m vallas y que se proclamó ese mismo año campeón europeo, dijo estar "atónito" cuando se anunció su test positivo en enero de 2024, poniendo fin a sus chances de disputar los Juegos de París 2024.

    El atleta, nacido en Martinica, recurrió entonces, explicando una contaminación a través de complementos alimenticios con la que esperaba levantar su suspensión provisional a tiempo para disputar los Juegos parisinos.

    Más de dos años después, la comisión disciplinaria de la Agencia Francesa Antidopaje (AFLD) ha dictado una suspensión de cuatro años.

    Bascou queda suspendido hasta abril de 2028 pero ya ha hecho público en el pasado que no tiene intención de retomar su carrera.

    vg/ea/bsp/dam/meb

    TEMAS -

      AFP es una importante agencia de información mundial que ofrece una cobertura rápida, contrastada y completa.