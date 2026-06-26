Preselección de voleibol masculina dominicana resultó ilesa tras los terremotos en Venezuela

Los jugadores de la preselección nacional masculina de voleibol, junto al dirigente Alexander Gutiérrez, segundo en el asiento lateral izquierdo, el asistente Dante Mañón, a su lado, y otros miembros del cuerpo técnico, en un momento de descanso en el lobby del Hotel Lexington Suites. ( FUENTE EXTERNA )

La Federación Dominicana de Voleibol (Fedovoli) informó a la opinión pública, familiares de los atletas y a toda la comunidad deportiva que los integrantes de la preselección nacional masculina, quienes están en Caracas, Venezuela, desarrollando una base de entrenamientos y celebrando partidos de preparación con miras a su participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe "Santo Domingo 2026", se encuentran en excelentes condiciones de salud y bienestar.

"Nuestros atletas están siendo atendidos de manera adecuada y reciben todas las facilidades necesarias para el cumplimiento de su programa de preparación, gracias al respaldo y las atenciones brindadas por la Federación Venezolana de Voleibol y el Ministerio del Poder Popular para el Deporte de Venezuela", declaró a través de un comunicado de prensa.

El grupo lo encabezan los entrenadores Alexander Gutiérrez y Dante Mañón, así como los jugadores Erislandy Castillo, Adrian Figueroa, Bryan Turbides Pepén, Edward Rojas Jr., Henry Tapia (capitán), Luis David Reinoso, Moisés Ortiz, Wilfrido Hernández y Wilfrido Hernández.

También, Bismal Almonte, Cristofer Andújar, Eliecer Alexander Orti, Héctor Alexis Cruz, Juan José de Jesús Hernández, Luke Harrison Ramírez y Ronny Albert Molina, además del fisioterapeuta Roberto Carlos Núñez.

La delegación dominicana está hospedada en el Hotel Lexington Suites, ubicado en la avenida José Antonio Páez, donde cuenta con las condiciones apropiadas para su descanso, alimentación y recuperación física, elementos fundamentales dentro de este importante proceso de preparación.

El organismo rector del voleibol en República Dominicana agradece profundamente la hospitalidad, el apoyo y las atenciones recibidas por parte de las autoridades deportivas venezolanas, así como el trato dispensado a los atletas y cuerpo técnico durante su estancia en territorio venezolano.

De igual manera, Fedovoli expresó su solidaridad y cercanía con el noble pueblo venezolano ante las dificultades que ha enfrentado en los últimos años. Aprovechamos esta oportunidad para reiterar nuestros sentimientos de hermandad, respeto y amistad entre ambas naciones, deseando paz, bienestar y prosperidad para todos los venezolanos.

"El deporte constituye un puente de unión entre los pueblos, y esta experiencia fortalece aún más los lazos históricos de fraternidad que unen a la República Dominicana y Venezuela", resalta.

Reiteró que la preparación de la preselección nacional masculina continúa desarrollándose conforme a lo planificado, con el firme objetivo de representar dignamente a la República Dominicana y alcanzar los mejores resultados en los "Juegos Santo Domingo 2026".