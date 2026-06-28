Marileidy Paulino repite nueva vez su superioridad en su segunda carrera de la Liga Diamante

Marileidy Paulino conquistó la segunda carrera en su segunda participación en los 400 metros de la Liga Diamante, que tuvo por sede la capital francesa y una vez más quebró el récord del "meeting", que también pertenecía a ella.

Paulino registró un tiempo de 48.48 y toma a la vez el liderato mundial con la mejor marca del año, la marca anterior era de 48.81, la cual estableció el pasado 20 de junio de 2025.

También es el récord de la Liga Diamante de esta prueba, de la que se ausentó en la primera fecha, debido a que coincidió con el torneo de atletismo de los Juegos Deportivos Militares en República Dominicana.

Paulino superó a Lurdes Gloria Manuel, de República Checa (49.37), quien terminó con su segunda mejor marca personal y en tercero quedó Stacey Ann Williams, de Jamaica con 49.51 en esta reunión de París, que se corre este domingo en el Stade Sébastien Charléty.

Tras su actuación la recordista olímpica se ubica en el segundo lugar de la Liga con 16 puntos, detrás de Manuel.

En la carrera anterior, la medallista olímpica de oro quebró el récord de pista en Doha con un 48.91, en lo que fue la segunda fecha de la Liga, pero la primera para la nativa de Nizao.