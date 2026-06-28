Selección masculina de voleibol regresa al país tras quedar varada en Venezuela

Los integrantes de la selección masculina de voleibol y el baloncestista Juan Miguel Suero al momento de ser recibidos por el profesor Nelson José Ramírez y el viceministro de Deportes, Franklin de la Mota, en la terminal del Aeropuerto Internacional de Las Américas. ( FUENTE EXTERNA )

La Federación Dominicana de Voleibol (Fedovoli) agradeció al Gobierno del presidente Luis Abinader, que a través de los Ministerios de Deportes y Relaciones Exteriores (MIREX), así como a la línea aérea Sky High Dominicana por el esfuerzo realizado por haber traído sanos y salvos a los integrantes de la selección nacional masculina de esa disciplina, quienes estaban en Caracas, Venezuela, realizando una base de entrenamientos con miras a los Juegos Centroamericanos y del Caribe "Santo Domingo 2026".

El secretario general de la Fedovoli y director del Programa de Selecciones Nacionales Masculinas, Nelson José Ramírez, explicó que la coordinación interinstitucional fue determinante para el regreso del equipo, luego de que la delegación quedara varada tras los terremotos registrados en territorio venezolano.

Señaló que el contacto inmediato con las autoridades permitió activar las gestiones que facilitaron la operación aérea especial.

"El papel jugado por Kelvin Cruz y Franklin de la Mota fue extremadamente importante porque desde que nosotros les presentamos la situación por la que estábamos atravesando pusieron manos a la obra y lograron que el presidente Luis Abinader dispusiera que la nave que utiliza para sus viajes al exterior saliera desde Bahamas, en un vuelo especial, solamente a recoger a nuestro equipo nacional y a Juan Miguel Suero.

Junto al grupo de jugadores, entrenadores y fisioterapeutas también arribó el estelar Juan Miguel Suero, que estaba participando en la Liga Superior de Baloncesto de ese país y que también estaba varado a causa de los terremotos registrados el pasado jueves.

Ramírez resaltó además las gestiones del ministro de Deportes, Kelvin Cruz, el viceministro administrativo Franklin de la Mota y el viceministro de Relaciones Exteriores Opinio Díaz, así como el apoyo del canciller Roberto Álvarez, fundamentales para concretar el retorno.

El presidente del Proyecto de Selecciones Femeninas, Cristóbal Marte Hoffiz, valoró el esfuerzo conjunto de las instituciones involucradas en el operativo de rescate y retorno del equipo nacional.

El grupo masculino, integrado por jugadores, cuerpo técnico y personal médico encabezado por los entrenadores Alexander Gutiérrez y Dante Mañón, regresó al país la noche del sábado y fue trasladado al Albergue Olímpico.

El equipo reanudará sus entrenamientos este lunes en la tarde con miras a los Juegos Centroamericanos y del Caribe, previstos del 24 de julio al 8 de agosto.