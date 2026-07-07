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Quisqueyanos Valientes
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Heyddys Valentín y Rossy Félix desafían barreras por el esgrima

Las dos principales figuras femeninas de la esgrima dominicana comparten una historia marcada por sacrificios, lesiones y discriminación, entre otras cosas.

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Heyddys Valentín y Rossy Félix desafían barreras por el esgrima
Rossy Félix (FUENTE EXTERNA)

Las historias de Heyddys Valentín y Rossy Félix tuvieron orígenes muy distintos, pero terminaron encontrándose en la pista de esgrima. Hoy son referentes de la selección femenina del país, un equipo que cosechó metales en medio de una crisis federativa que superó los dos años. 

Cuando Valentín cambió el balón de voleibol por un sable, pocos entendieron. En su familia pensaban que abandonaba un camino seguro para adentrarse en un deporte peligroso.

A cientos de kilómetros, Félix también descubrió la esgrima durante una actividad escolar y, desde ese instante comenzó a imaginarse conquistando medallas.

Valentín y Félix cuentan sus historias esta noche en el episodio de Quisqueyanos Valientes, a partir de las 9:00 de la noche por Color Visión, bajo la producción de Jessica Hasbún.

Heyddys, integrante de una familia de deportistas donde sobresale el voleibol, revela que sintió amor a primera vista por la modalidad del sable cuando conoció la esgrima gracias a un amigo.

Próximos eventos deportivos

Félix también practicaba voleibol, pero durante una excursión escolar descubrió la disciplina y, desde entonces, ha sido parte de su vida durante alrededor de dos décadas.

Competir en casa durante los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 representa mucho más que otra cita del calendario.

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Un apasionado del deporte, que tiene la gracia de DIOS y la dicha de ganarse la vida a través de él desde el año 2001. Conductor y productor de Vida Deportiva y AME Sports Center.