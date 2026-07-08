Bélgica detiene el empuje de las Reinas del Caribe en un dramático partido de cinco sets

Gaila González, de República Dominicana, intenta superar un bloqueo durante un partido de la Liga de Naciones. ( FUENTE EXTERNA )

El sexteto de Bélgica derrotó con serios apuros a la República Dominicana tres sets por dos (25-19, 25-20, 14-25, 24-26, 15-12) esta madrugada, en un emocionante partido inaugural del grupo de Hong Kong, correspondiente a la decisiva tercera semana de la fase preliminar de la Liga de Naciones de Voleibol Femenino (VNL).

Pese a la amarga derrota, el encuentro dejó un momento histórico para el deporte dominicano. La opuesta criolla Gaila González alcanzó su punto número 1,000 de por vida en la Liga de Naciones, consolidándose como una de las principales figuras del prestigioso torneo internacional en los últimos años.

Las europeas salieron con agresividad y dominaron con autoridad los primeros dos parciales del encuentro. Sin embargo, tuvieron que soportar la reacción de las Reinas del Caribe, quienes ajustaron sus líneas y ganaron con solvencia los próximos dos games para provocar un quinto y último decisivo parcial.

En el desempate, República Dominicana llegó a tener una ventaja de tres puntos y estuvo a ley de seis tantos de concretar una espectacular remontada. Fue en ese momento cuando las belgas reaccionaron con una racha fulminante de seis puntos consecutivos para recuperar el control del set y sellar la ajustada victoria.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/08/whatsapp-image-2026-07-08-at-75337-am-0722ad86.jpg Gaila González celebra un punto con sus compañeras. (FUENTE EXTERNA)

Con este triunfo, Bélgica mejoró su récord a 4-5 y sumó 10 puntos para ascender al undécimo lugar de la clasificación actual de la liga. Este resultado representa un tremendo alivio para las europeas, ya que disminuye considerablemente el riesgo de sufrir un descenso de categoría.

Por su parte, el punto obtenido por la República Dominicana en este partido de cinco sets podría resultar determinante en su propia lucha por la permanencia.

Las criollas se mantienen fuera de la zona de peligro, ocupando el penúltimo lugar (puesto 17) con marca de 1-8 y 6 puntos, dos unidades por encima del colista Francia.

En los aspectos colectivos, Bélgica superó a Dominicana en saques (6-1) y en remates (67-60), liderada por Pauline Martin con 22 puntos. Por el ataque dominicano destacaron Yonkaira Peña con 19 tantos, Gaila González con 17, la capitana Brayelin Martínez con 14 y Jineiry Martínez con 11, de cara a su próximo compromiso este viernes contra Ucrania a las 4:00 de la madrugada.

Palabras de Gaila

Luego de su histórica paricipación, González destacó lo realizado por sus rivales, además de indicar que lo que resta en el calendario es crucial para el equipo tricolor.

"¡Primero, felicidades a ellas! Jugaron un muy buen partido. Luchamos hasta el final", dijo Gaila. "Intentamos mejorar nuestro equipo día a día para jugar mejor. Tenemos más confianza en nosotras mismas. Intentamos hacer lo que sabemos hacer: jugar un voleibol de alto nivel. Los próximos partidos son muy importantes para mantenernos en la VNL, así que daremos lo mejor de nosotras, todos los días, siempre", dijo.