Marileidy Paulino busca en Mónaco su tercer triunfo en la Liga Diamante

Este viernes a las 2:04 p.m. (hora dominicana), Marileidy Paulino va por su tercer primer lugar corrido en la Liga Diamante y la posibilidad de asumir el liderato del circuito, que se corre en el Meeting Herculis EBS, en Mónaco.

El Estadio Luis II es la sede de la competencia en la que la velocista, líder mundial de los 400 metros planos esta temporada (48.48), buscará quebrar el récord de pista que está en poder de Shaunae Miller-Uibo (Bahamas).

En la cita de París, la anterior carrera, Paulino quebró el récord de pista y pasó a liderar a las mejores corredoras del planeta con su 48.48, además de situarse en tercer lugar en el ranking por puntos.

Nueva vez la checa, Lurdes Gloria Manuel (21) lídera de la Liga, Roxana Gómez (Cuba), Lieke Claver (Países Bajos) serán rivales conocidas para la medallista olímpica, luego de superarlas en la capital francesa.