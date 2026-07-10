Marileidy Paulino gana los 400 metros e implanta nueva marca en Mónaco

Marileidy Paulino es captada al momento de ganar su última carrera durante la reunión de atletismo de París, de la Wanda Diamond League, en el estadio Charléty, el 28 de junio de 2026. ( DANIEL BAPTISTE_LIVE / KMSP / KMSP VÍA AFP )

La velocista dominicana Marileidy Paulino registró un tiempo de 48.67 segundos para conquistar el Meeting Herculis EBS, en Mónaco, carrera que forma parte del circuito de la Liga Diamante.

Paulino superó por 17 centésimas a Aalijah Butler (EE. UU.), que terminó con 48.84 , en tanto que el tercer lugar fue para la checa Lourdes Gloria Manuel (49.44).

Con esta actuación, la atleta oriunda de Nizao quebró el récord de pista de la prueba de Mónaco (48.97), que desde 2018 estaba en poder de Shaunae Miller-Uibo de Bahamas.

A defender su corona

La atleta quisqueyana de 29 años había detenido el cronómetro en 48.48 segundos en su última participación en el encuentro de París, en junio pasado, y ese registro había sido su mejor marca de la temporada, y al mismo tiempo, el mejor crono realizado para la parada parisina de la Liga DIamante.

Antes de París, con un tiempo de 49 segundos y 12 centésimas, ganó la prueba de los 400 metros femeninos de la tercera parada del Grand Slam de atletismo que se corrió el 31 de mayo en el estadio Franklin Field, de la Universidad de Pensilvania, en Filadelfia.

"La Gacela de Ebano" sigue con el objetivo firme de lograr su tercera corona mundial consecutiva, cuando se enfrente a las mejores del planeta en Tokio, en el próximo mes de septiembre.