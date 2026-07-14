Tecnología e impacto visual: la gran apertura que tendrán los Juegos Centroamericanos y del Caribe

Garibaldy Bautista, segundo desde la izquierda, Tomás Polanco, Felipe Vicini, Fernando Langa, Alberto Zayas, Luis Mejía Oviedo, técnicos y artistas que participan en la producción del acto de apertura de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. ( FUENTE EXTERNA )

Los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe preparan una ceremonia de apertura de alto impacto, concebida como el inicio formal de un evento regional que promete marcar un antes y un después.

Los primeros detalles fueron ofrecidos este lunes durante una conferencia de prensa celebrada en el salón Garden Deck, del Hotel Embajador.

Alberto Zayas, productor general del espectáculo, aseguró que la ceremonia será un referente regional en calidad y tecnología.

"Es una oportunidad que estábamos esperando desde 2018. Nos preparamos para hacer el mejor espectáculo posible. Seremos un referente de calidad y una muestra de que los dominicanos somos buenos anfitriones", expresó Zayas.

Bajo el lema "Cien años unidos, una sola región y un mismo corazón", la ceremonia se celebrará el próximo 24 de julio.

El evento incluirá un pre-show de 90 minutos, conducido por las comunicadoras Miralba Ruiz y Nelfa Núñez, seguido de una ceremonia principal de igual duración. El espectáculo integrará una amplia propuesta musical, más de 200 bailarines, un segmento de moda y presentaciones artísticas a cargo de Maffio y la agrupación Ilegales.

Uno de los elementos más innovadores será la interacción con el público, mediante el uso de más de 500 láseres y 30,000 insignias LED personalizadas. "Cada asistente se convertirá en un píxel", destacó Zayas.

Además, la ceremonia contará con un espectáculo de 1,100 drones, de los cuales 100 serán pirotécnicos, en lo que será una propuesta inédita para este tipo de evento.

Hablan los representantes

Durante la actividad también participaron Luis Mejía Oviedo, presidente de Centro Caribe Sports, y Fernando Langa, miembro del Comité Organizador.

Mejía valoró la magnitud del montaje y lo calificó como la "primera medalla de oro" de los Juegos.

"Confieso que no quería ver nada porque estaba muy nervioso, pero al observar lo que el Comité Organizador ha preparado solo pude decir: ´wao´. Esta será la primera presea de oro", afirmó, al tiempo que resaltó que la ceremonia narrará aspectos de la identidad nacional.

En ese sentido, subrayó que el espectáculo tendrá un sello distintivo y proyectará los valores culturales de la región.

Por su parte, Langa enfatizó la importancia de un inicio y cierre memorables. "Los Juegos deben comenzar bien y terminar bien. Nuestros atletas deben sentirse orgullosos de cómo el pueblo dominicano los recibe", señaló.

El equipo de producción contará con la dirección artística de Waddys Jáquez y Chiqui Haddad; la coreografía estará a cargo de Pablo Pérez; la producción musical será responsabilidad de Antonio González y Maffio, mientras que José Antonio Molina dirigirá la Orquesta Sinfónica Nacional y el Coro Nacional Dominicano.

El montaje escenográfico estará en manos de Omar Martí; el libreto fue escrito por Juan Manuel Tejeda, y el área audiovisual estará dirigida por Mariano Pichardo y Tuto Guerrero.