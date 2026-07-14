Ministro Luis Miguel De Camps recibe antorcha de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

El ministro Luis Miguel De Camps (al centro en el fondo), recibió la antorcha de los Juegos. ( FUENTE EXTERNA )

El ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, recibió este martes la antorcha de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, durante un acto en el que destacó que este símbolo representa los valores que promueve la educación dominicana y reafirma el compromiso del país con la celebración de la justa deportiva regional.

La antorcha fue recibida por el ministro junto al director del Instituto Nacional de Educación Física (INEFI), Alberto Rodríguez; el director de la Regional 15 de Educación, Eddy Chávez; la docente Ruthdelania Valdez, y la estudiante María Victoria Javiel.

"Recibimos hoy esta antorcha con orgullo porque representa mucho más que el inicio del camino hacia unos Juegos. Representa la confianza depositada en la República Dominicana. Hay algo especialmente significativo en que esta llama llegue hoy al Ministerio de Educación", afirmó De Camps.

El ministro afirmó que la antorcha ha sido concebida como la llama de los valores, y esos valores forman parte de la misión más profunda de la escuela.

"La disciplina, el respeto, la honestidad, la perseverancia, el trabajo en equipo y el juego limpio no son únicamente principios del deporte; son principios que necesitamos para construir una mejor sociedad", agregó en ese sentido.

"Por eso creemos en una educación que forme buenos estudiantes, pero también buenos ciudadanos. Una educación que enseñe conocimientos, pero que al mismo tiempo fortalezca el carácter, el sentido de responsabilidad, el respeto por los demás y el compromiso con el bien común", aseguró De Camps.

En representación de los Agentes al 100 del Ministerio de Educación, el estudiante José Antonio Díaz Morel expresó que reciben con orgullo y emoción la "Llama de los Valores", al considerar que simboliza la esperanza, la unidad, el respeto, la disciplina y la excelencia.

"Como Agentes al 100, creemos que el deporte educa, inspira y transforma. Nos enseña que el verdadero triunfo no solo se alcanza al cruzar una meta, sino al actuar con honestidad, respeto, trabajo en equipo y perseverancia. Estos son los mismos valores que promovemos cada día para construir una ciudadanía responsable y comprometida", afirmó.

Asimismo, destacó que constituye un honor para la República Dominicana ser sede de estos juegos, un acontecimiento histórico que reunirá a más de 6,000 atletas de 37 países y que, según dijo, proyectará al mundo la capacidad organizativa, el talento y la hospitalidad del pueblo dominicano.

Recorrido de la antorcha

El fuego fue encendido el 11 de abril de este año en la zona arqueológica de Teotihuacán, México, lugar escogido por su valor histórico y cultural.

Posteriormente fue trasladado a la República Dominicana, donde el 6 de mayo el presidente de la República, Luis Abinader, dio el banderazo oficial para el inicio de la Ruta Wiche García Saleta: La Llama de los Valores.

El recorrido de la llama, encabezado por la mascota oficial de los juegos Colí, culminará el 24 de julio de 2026, durante la ceremonia inaugural de los Juegos en Santo Domingo, cuando el último relevista encenderá el pebetero oficial.