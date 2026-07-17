Marileidy va a Londres a carrera previa a los Centroamericanos y del Caribe

Marileidy Paulino ha ganado las cuatro carreras que ha participado en los 400 metros en 2026, tres en la Liga Diamante y una en Rusia. ( FUENTE EXTERNA )

Una semana después de establecer récord de pista en Mónaco, Marileidy Paulino cruzará el Canal de la Mancha para correr en la pista donde Félix Sánchez cerró su carrera olímpica con su segunda medalla de oro.

Paulino tomará parte mañana del Novuna London Athletics Meet 2026, la parada en Londres de la Liga Diamante, que reunirá a una constelación de estrellas de campo y pista de todo el planeta.

Una Paulino que llega en plena forma de los 400 metros planos, con pleno de victoria en tres pruebas (Doha y París además del Principado), tras ausentarse de las citas en Xiamen y Shanghái (China), Roma (Italia) y Oslo (Noruega).

La pereviense acumula 24 puntos, tres menos que Lurdes Gloria Manuel, velocista checa de 21 años hija de congoleño y rusa que totaliza tres segundos lugares y un tercero en la serie.

En el London Stadium, Paulino se topará con la polaca Natalia Bokowiecka, la danesa Henriette Jæger y la británica Yemi Mary John.

Una vez concluya su compromiso en el Reino Unido, Paulino vendrá al país para tomar parte de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, donde será la abanderada en la ceremonia inaugural (el próximo viernes) junto al boxeador Cristian Pinales. De momento solo tiene previsto correr en los 400 metros.

Tras la carrera en Londres llegarán las paradas en Lausana (Suiza, el 21 de agosto), Silesia (Polonia, 23 de agosto) y Zúrich (Suiza, 27 de agosto) antes de la final en el Memorial Van Damme, en Bruselas, Bélgica, el 5 de septiembre.

Paulino busca este año su cuarta corona de la Liga Diamante, tras alzarse con las de 2022, 2023 y 2024.

Estelares en la pista

Un nutrido grupo de atletas, entre medallistas mundiales y poseedores de récords mundiales, iluminará el Novuna London Athletics Meet cuando la acción de la Wanda Diamond League continúe en la capital del Reino Unido el sábado (18).

Emmanuel Wanyonyi compite en los 800 metros una semana después de convertirse en el corredor de 1000 metros más rápido de la historia. Su compañero poseedor del récord mundial, Ja'Kobe Tharp, encabeza la prueba de los 110 metros vallas, y Josh Kerr busca establecer su propio récord mundial.

Julien Alfred, Mondo Duplantis, Keely Hodgkinson, Femke Broeders-Bol y Yaroslava Mahuchikh se encuentran entre los muchos campeones mundiales y olímpicos que estarán en Londres mientras se intensifica la carrera hacia la final de la Liga Diamante en Bruselas y el Campeonato Mundial de Ultimate de Atletismo en Budapest en septiembre.

El keniano Wanyonyi, campeón olímpico y mundial de 800 metros, mejoró el récord mundial de 1000 metros en 0.13 segundos durante la reunión de la Liga Diamante en Mónaco, con un tiempo de 2:11.83 en su debut en la distancia. Ahora regresa para competir en los 800 metros.

Entre sus rivales se encuentra el británico Max Burgin, quien le propinó a Wanyonyi una de sus dos derrotas en los 800 metros de la Liga Diamante esta temporada en Rabat.

Mark English, Peter Bol, Bryce Hoppel y Ben Pattison también estarán en acción, mientras que el campeón mundial de 1500 metros de 2022, Jake Wightman, se retiró a última hora tras registrar un tiempo de 2:12.77 al terminar segundo detrás de Wanyonyi en Mónaco, una marca que lo colocó quinto en la lista mundial de todos los tiempos.