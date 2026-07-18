Josh Kerr pulveriza el legendario récord mundial de la milla en Londres

El británico Josh Kerr cruza la meta y gana la prueba masculina de una milla con un nuevo récord mundial de 3:42.66 durante la reunión de la Liga de Diamante de World Athletics en Londres, Reino Unido, el 18 de julio de 2026. ( EFE/EPA/NEIL HALL )

El británico Josh Kerr escribió el sábado en Londres una nueva página en la historia del medio fondo, tras batir el viejo récord del mundo de la milla establecido en 1999 por el marroquí Hicham El Guerrouj y situar la nueva marca en 3 minutos 42,66 segundos.

"No va a ser fácil, estamos hablando de Hicham El Guerrouj, el mejor corredor de 1.500 metros de la historia", señalaba el sábado por la mañana Sebastian Coe, presidente de la federación internacional de atletismo World Athletics, y él mismo exdetentor del récord del mundo de la milla (unos 1.609 m) durante los años 1980.

Pero Kerr repetía desde hace meses que había "llegado la hora de hacer que ese récord entre en la era moderna", en una disciplina no olímpica pero mítica del medio fondo.

También tenía como objetivo "devolver a casa" un récord del mundo que ha marcado la historia del atletismo británico, desde Roger Bannister, el primero en bajar de los 4 minutos en 1954, a Coe o Steve Owett y Steve Cram, otros explusmarquistas mundiales.

Dicho y hecho: el sábado, ante cerca de 60.000 espectadores entregados a su causa en el estadio que fue sede hace 14 años de los Juegos Olímpicos de Londres 2012, el escocés de 28 años ejecutó a la perfección su "Proyecto 222" (número de segundos en 3 minutos 42 segundos), que le ha obsesionado día y noche los últimos meses.

Acompañado por dos liebres y ayudado por un nuevo par de zapatillas y por un atuendo creados específicamente para la ocasión, Kerr se guio durante las cuatro vueltas por las "luces liebre", que indican desde el borde de la pista el ritmo a seguir, antes de acelerar en los últimos 200 metros.

"Esa última vuelta fue una locura, me quedé sordo a falta de 110 metros para la llegada, no oía nada", afirmó en zona mixta tras la carrera.

"Sé que era un poco una locura anunciarlo meses antes, pero sabía que podía sacar 3 minutos 42 segundos de mí, creía que podía ir incluso un poco más rápido", añadió.

"Si quiero dejar mi marca en este deporte, sé que debo hacer este tipo de logros".

Preparación milimétrica

Campeón del mundo de los 1.500 metros en 2023 y medallista de plata olímpico en París 2024, Kerr explicó antes de la carrera que quería vivir, al igual que Bannister, "el momento de toda una vida" batiendo el récord del mundo en Londres, delante de su público y en el país que inventó la disciplina.

"Tengo un cuaderno en casa, en Nuevo México (Estados Unidos), en el que pongo con el mismo lápiz azul, y ya son décenas de páginas, la misma frase cada día: 'He corrido la milla en 3 minutos y 42 segundos en la Liga de Diamante de Londres, el 18 de julio de 2026'", aseguró el atleta escocés de 28 años al diario The Telegraph.

"Cuando me meto en los baños fríos (de recuperación física), me quedo ahí 3 minutos y 42 segundos. Esas cifras: 3, 4, 2, están constantemente en mi cabeza", añadió.

El atleta, apasionado por la optimización del rendimiento, no ha dejado nada al azar durante su preparación, y se ha rodeado por un equipo de entrenadores, fisioterapeutas, de un cocinero, de un nutricionista y de preparadores mentales.

"Tengo la impresión de tener una cocina repleta de chefs increíbles que se dicen entre ellos: '¿Qué vamos a poder cocinar?' y yo les digo que lo que quiero de menú es el récord del mundo y que hemos trabajado para eso", sonrió Kerr el sábado.

Duplantis abandona

El resto de la competición estuvo marcada por el abandono del garrochista sueco Armand Duplantis, plusmarquista mundial de la disciplina, por molestias en el muslo izquierdo tras haber superado los 5,95 metros en su primer intento. El concurso fue ganado por el estadounidense Sam Kendrics (5,95 m).

En lanzamiento de disco, la estadounidense Cierra Jackson, de 23 años, batió el récord de Liga de Diamante con un último lanzamiento de 71,72 m, casi cuatro metros más que su récord personal previo (67,82 m).

En 110 metros vallas, el plusmarquista mundial de la disciplina Ja'Kobe Tharp se impuso sin problemas en 12,89 segundos. Julien Alfred ganó los 200 m femeninos (21,66 s) y Keely Hodgkinson se impuso en los 800 m en 1:56,21.