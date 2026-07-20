Abinader inaugura pabellones de voleibol y taekwondo en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte

El presidente Luis Abinader realizó un recorrido de supervisión por distintas instalaciones del Centro Olímpico junto al ministro de Vivienda y Edificaciones, Víctor (Ito) Bisonó, y el ministro de Deportes, Kelvin Cruz, para constatar el avance de las obras ejecutadas con motivo del evento. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente Luis Abinader inauguró este lunes los pabellones de voleibol y taekwondo del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, como parte de los preparativos para los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, cuya apertura está prevista para el próximo 24 de julio.

Durante el acto, el mandatario entregó la bandera nacional a la delegación dominicana que participará en la justa deportiva y presenció un partido de exhibición entre las selecciones de voleibol de República Dominicana y Cuba.

Posteriormente, realizó un recorrido de supervisión por distintas instalaciones del Centro Olímpico junto al ministro de Vivienda y Edificaciones, Víctor (Ito) Bisonó, y el ministro de Deportes, Kelvin Cruz, para constatar el avance de las obras ejecutadas con motivo del evento.

Bisonó afirmó que las intervenciones buscan dejar un legado para el deporte nacional y recordó que el Gobierno acondicionó 16 pabellones e instalaciones deportivas y construyó un nuevo pabellón para la celebración de los Juegos.

"Estas son obras que se hacen pensando en la gente", expresó el funcionario durante la actividad.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/21/whatsapp-image-2026-07-20-at-74416-pm-85f2a36c.jpeg Juego entre RD y Cuba. (FUENTE EXTERNA)

Por su parte, Cruz aseguró que el país cuenta con un renovado parque deportivo para albergar la competencia regional y anunció que el Gobierno dispondrá de 70 millones de pesos para premiar a los atletas dominicanos que obtengan medallas.

Obras entregadas

El Ministerio de Vivienda y Edificaciones informó que en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte fueron intervenidos los pabellones de voleibol, taekwondo, karate, ajedrez y esgrima, además del Centro Acuático, la pista de atletismo Félix Sánchez y varias instalaciones para béisbol y sóftbol.

En el Parque del Este, las obras incluyeron el campo de tiro con arco y los pabellones de halterofilia, gimnasia, tenis de mesa y balonmano.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/21/whatsapp-image-2026-07-20-at-74251-pm-904357cb.jpeg (FUENTE EXTERNA)

Según las autoridades, la inversión destinada al acondicionamiento de estas instalaciones asciende a 9,000 millones de pesos, con el propósito de adecuarlas a los estándares internacionales y garantizar que continúen siendo utilizadas por atletas y federaciones una vez concluya la competencia.

Los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 se celebrarán del 24 de julio al 8 de agosto, con la participación de atletas de más de una treintena de países y territorios de la región.