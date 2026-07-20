Abinader inaugura pabellones de voleibol y taekwondo en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte
Forman parte de los preparativos para los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, cuya apertura está prevista para el próximo 24 de julio
El presidente Luis Abinader inauguró este lunes los pabellones de voleibol y taekwondo del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, como parte de los preparativos para los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, cuya apertura está prevista para el próximo 24 de julio.
Durante el acto, el mandatario entregó la bandera nacional a la delegación dominicana que participará en la justa deportiva y presenció un partido de exhibición entre las selecciones de voleibol de República Dominicana y Cuba.
- Posteriormente, realizó un recorrido de supervisión por distintas instalaciones del Centro Olímpico junto al ministro de Vivienda y Edificaciones, Víctor (Ito) Bisonó, y el ministro de Deportes, Kelvin Cruz, para constatar el avance de las obras ejecutadas con motivo del evento.
Bisonó afirmó que las intervenciones buscan dejar un legado para el deporte nacional y recordó que el Gobierno acondicionó 16 pabellones e instalaciones deportivas y construyó un nuevo pabellón para la celebración de los Juegos.
"Estas son obras que se hacen pensando en la gente", expresó el funcionario durante la actividad.
Por su parte, Cruz aseguró que el país cuenta con un renovado parque deportivo para albergar la competencia regional y anunció que el Gobierno dispondrá de 70 millones de pesos para premiar a los atletas dominicanos que obtengan medallas.
Obras entregadas
El Ministerio de Vivienda y Edificaciones informó que en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte fueron intervenidos los pabellones de voleibol, taekwondo, karate, ajedrez y esgrima, además del Centro Acuático, la pista de atletismo Félix Sánchez y varias instalaciones para béisbol y sóftbol.
En el Parque del Este, las obras incluyeron el campo de tiro con arco y los pabellones de halterofilia, gimnasia, tenis de mesa y balonmano.
Según las autoridades, la inversión destinada al acondicionamiento de estas instalaciones asciende a 9,000 millones de pesos, con el propósito de adecuarlas a los estándares internacionales y garantizar que continúen siendo utilizadas por atletas y federaciones una vez concluya la competencia.
Los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 se celebrarán del 24 de julio al 8 de agosto, con la participación de atletas de más de una treintena de países y territorios de la región.