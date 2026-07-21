Gimnasta dominicana de 11 años conquista cinco medallas en Copa Panamericana de Clubes USAG 2026

La gimnasta dominicana Johana Martínez, ganadora de cinco medallas en Copa Panamericana de Clubes USAG 2026, con tan solo 11 años. ( FUENTE EXTERNA )

Con apenas 11 años, la gimnasta dominicana Johana Martínez, representante de The Kids Gymnastics Academy, tuvo una destacada participación en la Copa Panamericana de Clubes de Gimnasia USAG 2026, al conquistar cinco medallas y posicionarse entre las mejores atletas de la competencia en la categoría de gimnasia artística.

Durante el certamen, celebrado del 15 al 19 de julio en el estadio Roberto Durán, en Ciudad de Panamá, Martínez -que compitió con 22 atletas de alto nivel- obtuvo una medalla de plata (salto) y tres de bronce (viga, piso y All Around), además de un quinto lugar en otra prueba (barra).

Su desempeño también le permitió alcanzar el tercer lugar en la clasificación general individual (All Around), uno de los reconocimientos más importantes del torneo.

Gimnasta desde los 7 años

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La joven atleta, que entrena desde los 7 años- estuvo acompañada por sus entrenadores Birnalisi de la Cruz y Holger Barrera, quienes guiaron una de las actuaciones más sobresalientes de su carrera deportiva.

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La Copa Panamericana de Clubes de Gimnasia USAG 2026 reunió acerca de 1,800 gimnastas, entre los representantes de 22 países y 111 clubes, consolidándose como uno de los eventos más relevantes del calendario continental de esta disciplina y ofreciendo un escenario de alto nivel competitivo para las futuras promesas de la gimnasia.