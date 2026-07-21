A un núcleo de veteranos peloteros del circuito invernal y México apeló la Federación Dominicana de Béisbol (Fedom) para intentar subir al podio en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Plantilla y posiciones

El conjunto, dirigido por Félix Fermín Jr., buscará en suelo patrio su primera medalla de oro desde los Juegos de Mayagüez 2010 y cuarto en la historia tras las conquistadas en las ediciones de Kingston (1962) y La Habana (1982).

Pedro Severino y Julio Rodríguez estarán detrás del plato. El cuadro estará integrado por Jimmy Paredes, Yairo Muñoz, Michael de León, Alfredo Reyes, Deivi Muñoz y Omar Meregildo, mientras que los jardines contarán con Gilberto Celestino, Raimel Tapia, Diego Hernández, Ricardo Céspedes Jr. y Juan Guerrero.

Los abridores

La rotación abridora estará compuesta por César Valdez, Esmil Rogers, Óscar de la Cruz y Enny Romero, según informó el gerente general del conjunto, Luis Polonia Jr. En tanto, el bullpen estará integrado por Jhan Maríñez, Cristopher Molina, Carlos Belén, Fernando Abad, Jean Carlos Henríquez, Luis Peña y Miguel Castro, quien, de acuerdo con el dirigente Félix Fermín Jr., asumirá el rol de cerrador.

"Enfatizamos en lo que es el pitcheo, pitcheo, defensa y bateo. Entendemos que con ese cuerpo monticular y ese bullpen podemos hacer daño y, con esa ofensiva rápida y batazos hacia los canales, tenemos previsto que podemos hacer un buen trabajo", expresó Polonia Jr. al responder sobre las principales fortalezas del combinado.

Preparación y calendario

Polonia Jr. consideró que jugar en casa representa un gran reto. "Entendemos que Dominicana merece una medalla. Nos preparamos para eso; tenemos meses trabajando con ese objetivo", afirmó.

La representación criolla se entrenará hasta el arranque de la competencia en el estadio Quisqueya Juan Marichal y tendrá dos partidos de fogueo previo al arranque de la competencia, enfrentará a Cuba el 29 de julio, y el otro encuentro está pendiente de ser determinado.

La República Dominicana integra el Grupo A del torneo de béisbol junto a Puerto Rico, Cuba y Curazao, mientras que México, Panamá, Colombia y Nicaragua conforman el Grupo B.

El primer partido para la escuadra dominicana será el viernes 31 de julio frente a Puerto Rico, en un partido programado para las 7:00 de la noche en el estadio Quisqueya Juan Marichal.