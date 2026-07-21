Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026: conoce el roster de béisbol del equipo dominicano

Jugadores y miembros de la gerencia del equipo. ( FUENTE EXTERNA )

La Federación Dominicana de Béisbol (Fedom) anunció la tarde de este martes el roster oficial de 24 peloteros que representará a República Dominicana en el torneo de béisbol de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

El róster combina la experiencia de expeloteros de Grandes Ligas con el talento del béisbol profesional dominicano y fue presentado por la gerencia del equipo, que trabajó semanas en la depuración de un amplio grupo de preseleccionados hasta llegar a los 24 nombres que vestirán el uniforme nacional en el estadio Quisqueya Juan Marichal.

Mediante una nota de prensa, el presidente de la Fedom, Juan Núñez, destacó el nivel competitivo del equipo y el significado de representar al país como anfitrión del evento regional.

Conformación del equipo

En la receptoría estarán Pedro Severino y Julio Rodríguez, y los jugadores del cuadro serán: Jimmy Paredes, Yairo Muñoz, Michael de León, Alfredo Reyes, Deivi Muñoz y Omar Meregildo.

Los jardineros serán: Gilberto Celestino, Raimel Tapia, Diego Hernández, Ricardo Céspedes Jr. y Juan Guerrero.

El cuerpo de lanzadores lo integran: César Valdez, Óscar de La Cruz, Esmil Rogers, Jhan Maríñez, Enny Romero, Cristopher Molina, Carlos Belén, Fernando Abad, Jean C. Henríquez, Miguel Castro y Luis Peña.

El dirigente de la tropa quisqueyana lo será Félix Fermín Jr.

República Dominicana integra el Grupo A del torneo junto a Puerto Rico, Cuba y Curazao, mientras que México, Panamá, Colombia y Nicaragua conforman el Grupo B.

La selección nacional debutará el viernes 31 de julio ante Puerto Rico, en un partido pautado para las 7:00 de la noche en el estadio Quisqueya Juan Marichal.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/21/whatsapp-image-2026-07-21-at-52950-pm-6c821d49.jpeg Presentación del equipo dominicano. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/21/whatsapp-image-2026-07-21-at-52953-pm-efc237b0.jpeg Roster del equipo dominicano. (FUENTE EXTERNA) ‹ >

Donde se podrán ver los juegos Los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 se celebrarán del 24 de julio al 8 de agosto, con la participación de 37 naciones que reunirán a más de 6,000 atletas en 40 deportes y 56 disciplinas.La transmisión de los mismos estará a cargo de Grupo de Medios Panorama a través de VTV Canal 32, la emisora radial Panorama 96.9 FM y el periódico www.panorama.com.do.

La gerencia del equipo

Para Luis Polonia Jr., gerente del equipo dominicano, explicó que la conformación del roster fue un proceso riguroso, en el que se priorizó el balance entre experiencia, forma física y compromiso con la selección.

"Nos sentimos orgullosos y confiados con la selección que hicimos. Escogimos los 24 jugadores que entendemos le dan al equipo la mejor combinación de bateo, defensa y brazo en el montículo. Cada uno sabe la responsabilidad que representa vestir esta camiseta en nuestra propia casa", puntualizó.

De su lado, Félix Fermín Jr. , mánager del equipo, manifestó: "Hemos visto entrega y disciplina en cada práctica, y eso se refleja en el roster que anunciamos hoy. Vamos a competir juego a juego, con la humildad de saber que cada rival va a dar su mejor esfuerzo, pero con la convicción de que podemos conquistar el oro ".