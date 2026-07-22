Armand Duplantis descarta lesión grave y competirá en el Campeonato Europeo de Atletismo

El sueco Armand Duplantis compite en la final de salto con pértiga masculino en el 16º Gran Premio de Hungría de atletismo en memoria de Gyulai Istvan en el Centro Nacional de Atletismo de Budapest, Hungría, el 14 de julio de 2026. ( EFE/EPA/TAMAS VASVARI )

El plusmarquista mundial de salto con garrocha, el sueco Armand Duplantis, que el sábado abandonó el concurso de la reunión de Londres por unas molestias, estará presente en el Campeonato Europeo de atletismo de Birmingham (10-16 agosto), indicó este miércoles su agente.

Duplantis abandonó el sábado con molestias en su muslo izquierdo después de haber superado los 5.95 metros, aunque las pruebas a las que fue sometido descartaron cualquier lesión de importancia.

"No se apreció ninguna lesión tras un examen médico profundo, incluidas una resonancia magnética y una radiografía", indicó su agente, Daniel Wessfeldt, en un mensaje a la AFP.

"Con un entrenamiento suave y un tratamiento adaptado, estará perfectamente recuperado de aquí a diez días. Su programa de competición se mantiene sin cambios. Su próxima prueba será el Campeonato Europeo de Birmingham", agregó.

"Mondo" Duplantis llevó su récord del mundo a 6.31 metros durante el pasado invierno boreal.

Así va su 2026

Armand "Mondo" Duplantis, consolidó su dominio histórico en el salto con garrocha en 2026, ganando su cuarto título consecutivo en el Campeonato Mundial de Atletismo en Pista Cubierta de Torun y estableciendo un nuevo récord mundial de 6,31 metros en Uppsala.

A pesar de una sorpresiva derrota en Estocolmo que rompió su racha invicta, se recuperó manteniendo su estatus de élite.