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Juegos Centroamericanos 2026
Juegos Centroamericanos 2026

El Gobierno asegura "ya están listas" las instalaciones deportivas para los Juegos Centroamericanos

El evento reunirá a atletas de 40 disciplinas y 56 deportes de toda la región

  • Jesús Vásquez - Twitter
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El Gobierno asegura ya están listas las instalaciones deportivas para los Juegos Centroamericanos
El ministro de Deportes y Recreación, Kelvin Cruz, aseguró que las instalaciones de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 están listas para recibir a los atletas participantes. (DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO)

A dos días de que inicien los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, el ministro de Deportes y Recreación, Kelvin Cruz, aseguró que todas las instalaciones deportivas del evento ya están listas para recibir los más de 6,000 atletas de 36 países que participarán en el evento.

"Es la primera vez en la historia de la República Dominicana que, días antes de un compromiso internacional como este, ya estamos listos", añadió.

El funcionario informó que, de acuerdo con los datos del Ministerio de Hábitat, Vivienda y Edificaciones (Mived), la inversión global para estos concursos asciende a aproximadamente 9,000 millones, asumidos por completo por el Estado dominicano.

La mañana de este miércoles, el presidente Luis Abinader realizó un recorrido privado por las instalaciones del Parque del Este junto a distintas autoridades del Gobierno. Durante la visita, Cruz destacó la importancia de esta inversión para el país en materia de infraestructura deportiva.

Aunque los espacios que serán utilizados durante los Juegos en este recinto parecen terminados, Diario Libre observó que todavía permanecen, en algunas áreas exteriores, pequeños escombros producto de los trabajos, así como detalles pendientes en las terminaciones.

Ante esto, el ministro respondió que esos aspectos estéticos serán atendidos en los próximos días.

"Las áreas como entradas, salidas, vías, ya antes del viernes, estamos dándoles los detallitos del maquillaje, pintura, la señalización, acondicionamiento para completar la obras", expresó.

Indicó que, con respecto a la preservación de las sedes recientemente entregadas, promoverán que el presidente Luis Abinader conforme un voluntariado para supervisar el buen uso y mantenimiento de las infraestructuras deportivas inmediatamente concluya el evento.

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Trabajos a tiempo

Cruz destacó que el Gobierno ha desarrollado un cronograma de entrega de obras que ha permitido inaugurar de manera progresiva los pabellones y escenarios deportivos que se utilizarán en los próximos días. Entre ellos  mencionó el pabellón de combate, el de voleibol y otras instalaciones del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, que ya han sido visitadas por el mandatario.

Los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 reunirán a atletas de 40 disciplinas y 56 deportes de toda la región.

La actividad constituye una de las más importantes que ha organizado la República Dominicana en materia deportiva en las últimas décadas y se desarrollará del 24 de julio al 8 de agosto de este año.

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Joven periodista con experiencia en temas políticos, económicos y culturales. Sus especialidades incluyen periodismo de investigación, narrativa transmedia y fact-checking.