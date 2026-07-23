Santo Domingo abrirá los Juegos Centroamericanos y del Caribe con Marileidy Paulino como gran figura

Marileidy Paulino compite en la carrera de los 400 metros durante la reunión de atletismo de París, de la Wanda Diamond League. ( DANIEL BAPTISTE_LIVE / KMSP / KMSP VÍA AFP )

La edición 25 de los Juegos Centroamericanos y del Caribe se inaugurarán este viernes en Santo Domingo con la actuación estelar de la campeona olímpica Marileidy Paulino, plusmarquista mundial en los 400 metros y gran figura anfitriona, mientras permanece en duda la participación de la triplista venezolana Yulimar Rojas.

La "Gacela" dominicana afronta con entusiasmo la posibilidad de mejorar su marca personal en los 400 m, en estas competencias que se celebrarán del 24 de julio al 8 de agosto y que, según afirmó, serán para ella como "unos Juegos Olímpicos en casa".

Paulino, campeona olímpica en París 2024 y medallista de plata en el Mundial de Tokio 2025, donde registró la tercera mejor marca femenina de la historia en los 400 m con 47.98 segundos, buscará rebajar ese tiempo durante la presente temporada.

La presencia de otra de las grandes figuras del atletismo continental, sin embargo, sigue siendo una incógnita. La participación de la plusmarquista mundial venezolana de triple salto Yulimar Rojas aún "no ha sido oficializada", dijeron fuentes cercanas consultadas por la AFP.

Rojas regresó a la alta competencia en 2025 tras la grave lesión que la dejó fuera de los Juegos de París 2024, donde debía defender el oro olímpico conquistado en Tokio 2020.

Los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo reunirán a unos 6,000 deportistas de 37 países, que competirán en 40 deportes y 57 disciplinas.

Vitrina de talentos

Para Luisín Mejía, presidente de Centro Caribe Sports, entidad que organiza la competición, lo más importante de este evento es que sirve "de escenario para conocer el talento del futuro".

Aunque la participación de la triplista venezolana sigue sin confirmarse, Mejía aseguró que los Juegos contarán con campeones y medallistas olímpicos y panamericanos, entre ellos los venezolanos Julio Mayora y Keydomar Vallenilla, así como los dominicanos Marileidy Paulino, Christian Pinales, Junior Alcántara y Alexander Ogando, "que está teniendo grandes números".

De la dominicana Paulino, Mejía consideró que es "una expectativa única, un sueño para los dominicanos ver correr a su Marileidy en su propia tierra".

"Un sueño que se va a hacer realidad. Lo sabe la atleta, pero lo sabe el país".

Paulino aseguró esta semana en una entrevista con la AFP que ha trabajado especialmente en corregir las debilidades mostradas en carreras anteriores de esta temporada, en las que se mantuvo como ganadora.

Paulino "no tiene competencia"

Los Centroamericanos y del Caribe "significan mucho, porque serían prácticamente como unos Juegos Olímpicos en casa", señaló la deportista, quien dijo sentirse "sumamente emocionada" de que su pueblo pueda verla correr.

Según el periodista Héctor Cruz, editor de deportes de Listín Diario, Paulino "no tiene competencia" en estos Juegos. "Deberá ganar su medalla de oro sin dificultad", indicó.

Además de estar en plena forma, "sus principales competidoras internacionales no vienen a este evento, como son las muchachas de Kenia, Nigeria, Bahréin y Estados Unidos".

Para Cruz, los países que conquistarán medallas colectivamente serán México, Colombia, Cuba, Venezuela y Dominicana.

Además "hay países que son emergentes, que vienen surgiendo con crecimiento, como son Guatemala, Costa Rica, que pudieran dar un susto".

Cuatro décadas después, República Dominicana acogerá por tercera vez estos Juegos, tras las ediciones celebradas en Santo Domingo en 1974 y en Santiago de los Caballeros en 1986.

La ceremonia de inauguración será en el Estadio Olímpico Félix Sánchez y el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte esta preparado para ser el principal complejo de competencias, junto con otras 45 instalaciones distribuidas en distintas provincias del país.