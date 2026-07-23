Prohíben volar drones no autorizados en instalaciones de los Juegos Centroamericanos y del Caribe

El Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC) advirtió este jueves que no se podrá volar drones no autorizados en las inmediaciones de las instalaciones deportivas donde se desarrollarán los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, con el objetivo de garantizar la seguridad de los atletas, delegaciones, espectadores y operaciones aéreas.

A través de un comunicado de prensa, el director de la institución, Igor Rodríguez, exhortó a todas las personas interesadas en operar drones a cumplir estrictamente con las disposiciones establecidas en el Reglamento Aeronáutico Dominicano (RAD 107), normativa que regula la operación de los sistemas de aeronaves no tripuladas (UAS) en el territorio nacional.

El funcionario explicó que la medida responde a una solicitud de los organizadores del evento deportivo y forma parte del dispositivo de seguridad diseñado para preservar el orden y prevenir cualquier incidente que pueda comprometer el desarrollo de los juegos.

La restricción abarca todas las sedes oficiales de competencia, incluyendo el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, Parque del Este, así como las instalaciones deportivas ubicadas en el Gran Santo Domingo, Boca Chica, Baní, San Cristóbal, Bonao, Santiago, Puerto Plata y Punta Cana, donde se celebrarán distintas disciplinas del evento.

Deben contar con autorización

El IDAC reiteró que cualquier operación de drones en dichas áreas deberá contar con la autorización correspondiente de la autoridad aeronáutica y la coordinación con los organismos responsables de la seguridad de los juegos.

Asimismo, informó que el IDAC trabaja de manera coordinada con los organismos de seguridad responsables de los Juegos Centroamericanos y del Caribe para identificar y actuar frente a cualquier operación de drones que se realice sin la debida autorización.

La institución recordó que el uso indebido de drones en zonas restringidas constituye una violación a la normativa aeronáutica vigente y puede dar lugar a sanciones administrativas, además de las acciones que correspondan conforme a la legislación aplicable.

Finalmente, instó a la ciudadanía para contribuir al éxito de este importante evento deportivo internacional, respetando las restricciones establecidas y operando drones únicamente cuando se cuente con las autorizaciones correspondientes.