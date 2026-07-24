Lo que debes saber sobre los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026

Estadio Olímpico Félix Sánchez, lugar donde se llevará a cabo la ceremonia inaugural. ( DIARIO LIBRE /NEAL CRUZ )

Con la ceremonia inaugural prevista para este viernes 24 de julio en el Estadio Olímpico Félix Sánchez, a partir de las 8:00 pm, la República Dominicana dará inicio a los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, siendo la tercera ocasión en que se celebran en el país.

Durante 16 días, más de 6,200 atletas de 37 naciones y territorios competirán en 40 deportes y 56 disciplinas, en una cita que también pondrá a prueba la capacidad organizativa del país y concentrará la atención de miles de espectadores dentro y fuera de la región.

A pocas horas del inicio, surgen las preguntas que todo aficionado quiere conocer: ¿dónde ver las competencias?, ¿qué deportes requerirán boletas?, ¿cuáles serán las sedes?, ¿qué atletas dominicanos seguir de cerca?, ¿cuál es la meta de medallas de la delegación nacional y qué legado dejarán estos juegos?

A continuación, Diario Libre presenta una guía con las principales claves para seguir de cerca el evento multideportivo más importante de Centroamérica y el Caribe.

¿Cuándo comienzan los juegos?

Los juegos comienzan este viernes 24 de julio, con la ceremonia de apertura a partir de las 8:00 P.M. en el Estadio Olímpico Félix Sánchez y se extenderán hasta el sábado 8 de agosto.

¿Dónde se podrán ver los juegos?

La cadena de radio y televisión de cobertura nacional, que tendrá como canal matriz a Radio Televisión Dominicana (RTVD-Canal 4), y estará conformada además por CDN Deportes Canal 36, Coral 39, Teleantillas, Colimdo TV Canal 88, canal 67 RNN-DOS y Dominicana FM 99.9, junto a Grupo de Medios Panorama, a través de VTV canal 32, Luna TV canal 25, Panorama FM 96.9, Expreso 89.1 FM, que cubrirá todo el Cibao, y Baní FM 97.5, que llevará la señal a la región Sur del país.

¿Cómo será el acceso al Centro Olímpico Juan Pablo Duarte?

El Centro Olímpico funcionará exclusivamente para peatones, por lo que lo recomendable es utilizar rutas alternativas de transporte disponibles para asistir a las actividades deportivas. Los fanáticos tendrán parqueos gratuitos en Bellas Artes y la Plaza de la Cultura durante los Juegos.

Estará disponible la Tarjeta Metro Juegos Centroamericanos y del Caribe, con un costo de 100 pesos e incluyendo 14 viajes. Asimismo, los usuarios que ingresen al sistema por las estaciones Casandra Damirón y Joaquín Balaguer también podrán utilizar el Metro de manera gratuita durante ese período.

La Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA) ofrecerá servicio gratuito en todos sus corredores desde el mediodía del 24 de julio hasta el 8 de agosto y habilitará rutas especiales.

Boletas y acceso a competencias

¿En cuáles competencias se cobrarán boletas?

Algunas disciplinas de alta demanda tendrán una tarifa simbólica como mecanismo de control de aforo y organización de los asistentes. Se cobrará un precio simbólico en baloncesto masculino, voleibol femenino de sala, béisbol, atletismo y natación. Boletas disponibles en la plataforma UEPA Tickets.

Entradas liberadas

Asimismo, varias disciplinas serán completamente gratuitas, pero requerirán que los asistentes obtengan previamente una boleta electrónica sin costo a través de la plataforma de UEPA Tickets.

Bajo la modalidad funcionarán las competencias de gimnasia, balonmano, golf, fútbol, boxeo y ecuestre. El resto de las disciplinas tendrán entrada libre, sin costo y sin necesidad de adquirir boleta previa. Estrategia orientada a convertir el evento en una verdadera fiesta deportiva nacional y facilitar la participación masiva de la población.

¿Dónde se realizarán las competencias?

El Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, en el Distrito Nacional, en la zona norte, Bonao, Santiago, La Vega, Moca y Puerto Plata. En el metropolitano, Malecón de Santo Domingo, Sans Soucí, Estadio Quisqueya Juan Marichal, Plaza Bolera, Centro Ecueste Palmarejo, Polideportivo Ciudad Juan Bosch, Patinódromo Paseo 30 de Mayo, Batalla de las Carreras, Gimnasio Body Shop, Sierra Prieta y Polígono el Higüero y Playa Salinas Baní.

En Santo Domingo Este, el Parque del Este y en la zona este Laguna de Boca Chica y Campo Los Corales, Punta Cana.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/23/mapa-jcc2026-6d7b6821.png Sedes de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026. (DIARIO LIBRE/LUIS LUIS)

¿Cuál es la meta en la obtención de medallas?

De acuerdo al presidente del Comité Olímpico Dominicano Garibaldy Bautista, la meta es superar las dos ediciones anteriores de Baranquilla (2018), que se obtuvieron 107 y El Salvador (2023), que se alcanzaron 111. Para esta edición la meta es alcanzar las 140 medallas.

¿Cuáles atletas dominicanos a seguir en estos juegos?

En atletismo, como punta de lanza están Marileidy Paulino y Alexander Ogando. Brenda Castillo y Brayelin Martínez en voleibol femenino. Cristian Pinales y Yúnior Alcántara en boxeo. María Dimitrova en Karate. Robert Florentino y José Nova en Judo, en baloncesto Danny Carbuccia y en halterofilia Crismery Santana.

¿Cuántos atletas participarán y en cuántas disciplinas?

40 deportes y 56 disciplinas, con aproximadamente 6,200 atletas.

Estos son los deportes: ajedrez, atletismo, bádminton, baloncesto, balonmano, béisbol, boliche, boxeo, banotaje de velocidad, ciclismo, deportes acuáticos, deportes electrónicos, ecuestre, esgrima, esquí acuático, fútbol, gimnasia, golf, halterofilia, hockey, judo, karate, lucha, netball, patinaje, pentatlón moderno, ráquetbol, remo, rugby, softbol, squash, surf, taekwondo, tenis, tenis de mesa, tiro con arco, tiro deportivo, triatlón, vela y voleibol.

Medallas y participación

¿En cuáles disciplinas se apoyará la República Dominicana para la obtención de medallas?

Históricamente en los deportes de combate, el atletismo y la halterofilia son las apuestas dominicanas para amasar una gran cantidad de medallas.

Estas disciplinas son atletismo, boxeo, judo, karate, tenis, halterofilia, lucha y taekwondo.

En los deportes de conjunto se esperan medallas en béisbol, voleibol y baloncesto.

¿Cuántos países participarán?

Se espera la participación de 37 países y territorios miembros de Centro Caribe Sports, organismo responsable de la organización del evento.

Los países que estarán son: República Dominicana, como anfitrión, Puerto Rico, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Sint Maarten, Surinam, Trinidad y Tobago, Islas Turcas y Caicos, Venezuela, Antigua y Barbuda, Aruba, Bahamas, Barbados, Belice, Bermudas, Colombia, Costa Rica, Cuba, Curazao, Dominica, El Salvador, Granada, Guadalupe, Guatemala, Guyana, Guyana Francesa, Haití, Honduras, Islas Caimán, Islas Vírgenes de EE.UU., Islas Vírgenes Británicas, Jamaica, Martinica, México, Nicaragua y Panamá.

¿Quién organiza los Juegos?

La organización está a cargo de Centro Caribe Sports, en coordinación con el Comité Organizador Santo Domingo 2026, el Comité Olímpico Dominicano y el Gobierno de la República Dominicana.

¿Cuántas veces se han celebrado en el país estos juegos?

Esta será la tercera ocasión en el que el país organiza estos juegos. La primera vez fue en el 1974 con sede en Santo Domingo y la segunda en 1986 en Santiago de los Caballeros.