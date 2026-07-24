Los Juegos Centroamericanos serán un viaje deportivo y turístico desde Punta Cana hasta Puerto Plata

Atletas practican en la cancha de tenis del Parque del Este. ( DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA )

Los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 no solo concentrarán durante 16 días a más de 6,200 atletas de 37 países y territorios. La distribución de sus competencias convertirá distintas zonas de la República Dominicana en un amplio circuito de turismo deportivo.

Aunque el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte continuará como sede principal, buena parte de los 40 deportes y 56 disciplinas se desarrollará fuera de ese complejo. El programa incluye instalaciones del Gran Santo Domingo y escenarios ubicados en Santiago, Moca, La Vega, Bonao, Cabarete, Baní y Punta Cana.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/24/22072026--pabellones-deportivos-centro-olimpico-y-parque-del-este-luduis-tapia54-ddae7a0f.jpg Palacio del Voleibol Gióriber Arias en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA)

La dispersión territorial constituye una de las principales novedades de los Juegos, inaugurados este 24 de julio y programados hasta el 8 de agosto. También crea la posibilidad de que atletas, delegados, familiares y aficionados conozcan diferentes destinos dominicanos mientras siguen las competencias.

El mapa oficial contiene 46 asignaciones de sedes. Sin embargo, no todas corresponden a lugares distintos, debido a que algunos espacios aparecen más de una vez por recibir varias disciplinas. Al consolidarlos, se cuentan alrededor de 44 escenarios físicos, la mayoría fuera del Centro Olímpico.

Deportes entre playas y destinos turísticos

Algunas de las competencias se desarrollarán en destinos que ya cuentan con reconocimiento turístico internacional.

Playa Encuentro, en Cabarete, Puerto Plata, recibirá el surf. La elección conecta directamente los Juegos con uno de los principales destinos del Caribe para la práctica de deportes de tabla, favorecido por sus condiciones de oleaje y su comunidad de surfistas.

Cabarete dispone, además, de hoteles, restaurantes, escuelas deportivas y servicios relacionados con actividades acuáticas. La celebración de la competencia ofrece la oportunidad de presentar el destino ante las delegaciones y las audiencias internacionales que seguirán los Juegos.

En Punta Cana, el golf se disputará en Los Corales Golf Course, un campo situado frente al mar Caribe y conocido por recibir competencias profesionales. El escenario vincula directamente una disciplina deportiva con el principal polo turístico dominicano.

La vela tendrá como sede Playa Salinas, en Baní, provincia Peravia. Esta competencia permitirá mostrar un destino menos promocionado que Punta Cana o Cabarete, pero con condiciones naturales para actividades marítimas y deportivas.

Las pruebas de esquí acuático y wakeboard se realizarán en Catalina Ski Lake, en San Antonio de Guerra, provincia Santo Domingo. Su inclusión amplía el mapa de los Juegos hacia una zona que no forma parte de los circuitos turísticos tradicionales.

Bonao entra a la ruta de los deportes acuáticos

El remo y el canotaje de velocidad se celebrarán en el Centro de Remo y Canotaje de la presa de Rincón, en la provincia Monseñor Nouel.

La utilización de este escenario permitirá proyectar el entorno montañoso de Bonao y su potencial para actividades vinculadas con la naturaleza. Sin embargo, para que la competencia tenga un efecto turístico más duradero será necesario facilitar el acceso de visitantes, ofrecer información sobre transporte y conectar el evento con la oferta cultural y gastronómica de la provincia.

Ese es uno de los principales retos del turismo deportivo: la presencia de una competencia no garantiza por sí sola que los visitantes permanezcan en el destino o consuman sus productos. Para lograrlo se requieren rutas, información, movilidad y servicios organizados alrededor de cada sede.

El fútbol llevará visitantes a tres ciudades del Cibao

El torneo de fútbol se repartirá entre tres ciudades: Santiago, Moca y La Vega.

Los partidos se jugarán en el Estadio Cibao FC, el Estadio Moca 85 y el Estadio Olímpico El Cóndor. Esta distribución permitirá que aficionados de diferentes provincias puedan asistir a las competencias sin trasladarse hasta Santo Domingo.

También abre oportunidades para hoteles, restaurantes, servicios de transporte y comercios de esas localidades. Los calendarios, horarios y venta de entradas serán determinantes para que los partidos generen desplazamientos de aficionados entre las tres ciudades.

Santiago tendrá otras dos instalaciones vinculadas al ciclismo. La Barranquita recibirá el BMX Racing y el ciclismo de montaña, modalidades que pueden atraer públicos especializados y proyectar el potencial de la región para actividades deportivas al aire libre.

El Malecón se convierte en una vitrina urbana

En la capital, uno de los principales puntos de conexión entre turismo y deporte será el Malecón de Santo Domingo. El Malecón Deportivo acogerá baloncesto 3x3, voleibol de playa y skateboarding. En lugar de mantenerse dentro de pabellones cerrados, estas competencias se llevarán a un espacio urbano próximo a hoteles, restaurantes, parques y zonas recreativas. La avenida del Malecón también formará parte de los recorridos del maratón, la marcha atlética y el ciclismo de ruta. Estas pruebas tendrán la capacidad de mostrar imágenes de la ciudad y del litoral a través de las transmisiones internacionales. El patinaje de velocidad utilizará el nuevo patinódromo del Paseo 30 de Mayo y un circuito relacionado con la Academia Militar Batalla de las Carreras. Esta última instalación recibirá también el pentatlón moderno. El puerto Sans Soucí será la sede de aguas abiertas y triatlón. Su ubicación permitirá integrar las pruebas de natación, ciclismo y carrera con el paisaje del litoral de Santo Domingo.

Ágora Mall y un colegio entran al programa

Los Juegos también utilizarán espacios alejados del concepto tradicional de estadio o complejo deportivo.

Ágora Mall recibirá el squash, disciplina que regresa al programa centroamericano y caribeño. Su realización dentro de un centro comercial puede exponer el deporte ante personas que normalmente no asistirían a una competencia.

El colegio New Horizons será sede del patinaje artístico, mientras que el Polideportivo de Ciudad Juan Bosch recibirá el netball, una disciplina especialmente popular en varios países del Caribe anglófono.

El boliche se disputará en Plaza Bolera; el béisbol llegará al Estadio Quisqueya Juan Marichal y las pruebas ecuestres tendrán como escenario el Centro Ecuestre Palmarejo.

Las modalidades de tiro serán distribuidas entre el Polígono de Tiro El Higüero y el Campo de Tiro Militar Sierra Prieta, de acuerdo con los manuales técnicos. El Higüero recibirá trap y skeet, mientras que Sierra Prieta tendrá las competencias de rifle y pistola.

El Parque del Este será un segundo gran núcleo

El Parque del Este funcionará como el segundo gran centro deportivo de los Juegos y como un punto de atracción para visitantes en Santo Domingo Este.

El complejo recibirá gimnasia artística, rítmica y de trampolín; balonmano; halterofilia; hockey sobre césped; rugby 7; bádminton; tenis de mesa; tenis de campo y tiro con arco.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/24/22072026--pabellones-deportivos-centro-olimpico-y-parque-del-este-luduis-tapia36-2b020a44.jpg Campo de tiro con arco del Parque del Este. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA)

La concentración de disciplinas puede favorecer la permanencia de los aficionados durante varias horas y facilitar la creación de recorridos entre instalaciones. Además, coloca a Santo Domingo Este dentro de la experiencia de los Juegos, junto con la Villa Centroamericana y del Caribe en Ciudad Juan Bosch.

El Centro Olímpico seguirá como corazón de los Juegos

El Centro Olímpico Juan Pablo Duarte conservará las principales competencias y ceremonias.

El Estadio Olímpico Félix Sánchez será utilizado para atletismo y la ceremonia inaugural. El Palacio de los Deportes recibirá el baloncesto y el Palacio de Voleibol Ricardo Arias albergará el voleibol de sala.

El Centro Acuático será sede de natación, clavados, natación artística y polo acuático. Los pabellones restantes recibirán boxeo, taekwondo, karate, lucha, judo, esgrima, ráquetbol, ajedrez y deportes electrónicos.

También se disputarán allí el ciclismo de pista, el sóftbol y parte del torneo de béisbol.

Una oportunidad que exige organización

La distribución nacional puede ampliar el impacto económico de los Juegos más allá de Santo Domingo. Hoteles, restaurantes, transportistas, guías, comercios y operadores turísticos de varias provincias podrían beneficiarse del movimiento de delegaciones y aficionados. Pero ese resultado no será automático. Para convertir las competencias en turismo deportivo se necesitan calendarios accesibles, venta clara de entradas, señalización, transporte entre sedes, información en varios idiomas y promoción de actividades complementarias. También será necesario comunicar cuáles competencias pueden recibir público y cómo llegar a escenarios alejados de los centros urbanos. El legado turístico de Santo Domingo 2026 dependerá, por tanto, de que el país no presente las sedes como puntos aislados. El verdadero potencial está en conectarlas con sus ciudades, playas, gastronomía y atractivos culturales. La principal novedad de estos Juegos no será únicamente la renovación del Centro Olímpico. Será la posibilidad de mostrar, a través del deporte, una República Dominicana que se extiende desde el Malecón de Santo Domingo hasta las olas de Cabarete, los campos de Punta Cana y las montañas de Bonao.