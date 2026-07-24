Noah Lyles vuela en los 100 metros e impone la mejor marca mundial del año

Noah Lyles al momento de conseguir uno de sus triunfos. ( FUENTE EXTERNA )

El campeón olímpico Noah Lyles se impuso con autoridad para lograr su tercer título estadounidense de 100 m con un registro líder mundial de 9.79 segundos en el campeonato nacional de atletismo de Estados Unidos, el viernes.

Lyles comenzó atrás y aceleró en los últimos 30 metros para conseguir una contundente victoria sobre el veterano Ronnie Baker, que superó por poco a Kenny Bednarek.

Ambos cruzaron la meta en un tiempo de 9.88 segundos, mientras que Bednarek fue tercero y el excampeón mundial Christian Coleman quedó relegado al cuarto lugar con 9.93.

"En mi cabeza, la distancia ya estaba recortada", dijo Lyles sobre el comienzo lento que logró superar.

Lyles igualó la marca personal que había establecido al ganar el oro olímpico en París 2024.

Actuación femenina

En mujeres, Sha'Carri Richardson, campeona mundial en 2023 y subcampeona olímpica en 2024, paró el cronómetro en 10.77 segundos (viento de 0.9 m/s) para conquistar su tercer título nacional de 100 m.

La texana de 26 años, cuya difícil temporada 2025 la vio quedarse fuera del podio en la defensa de su título mundial de 100 m, se despegó sin problemas de su compañera de entrenamiento Kayla White, que fue segunda con 10.90. Tamari Davis terminó tercera con 11.00.

"Simplemente se siente fenomenal volver a estar en un mejor lugar, sana mentalmente, físicamente y emocionalmente", dijo Richardson. "Todo en lo que hemos estado trabajando mi entrenador y yo está empezando a reflejarse de manera consistente", agregó.

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